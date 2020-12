Com meias como desfalques certos, Verdão pode ter Marcos Rocha contra o Bahia

O Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a possível volta do lateral-direito Marcos Rocha, o time alviverde tem dois atletas suspensos para o confronto no Allianz Parque.

Lucas Lima acabou advertido com o terceiro cartão amarelo durante o empate contra o Santos. Zé Rafael, por sua vez, foi expulso com auxílio do VAR já nos acréscimos da partida disputada na Vila Belmiro. Assim, os dois meio-campistas precisão cumprir suspensão.

Marcos Rocha, por sua vez, tem chances de ser relacionado. Desfalque por covid-19 nas partidas contra Athletico-PR, Delfín, Santos e Libertad, o lateral direito na última quarta-feira realizou trabalhos na sala de musculação e também deu tiros de corrida no gramado da Academia de Futebol.

Os meio-campista Patrick de Paula e o centroavante Luiz Adriano seguem em recuperação de lesões na coxa.

Para completar, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, que passaram por intervenções cirúrgicas, voltarão às atividades apenas na próxima temporada.

Recentemente atingido por um surto de covid-19, o Palmeiras vem sofrendo no aspecto físico, já que os atletas afetados pela doença não estão na melhor forma. Como recebe o Libertad pelas quartas de final da Conmebol Libertadores às 21h30 de terça-feira, o time alviverde pode poupar algumas peças diante do Bahia.

O Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Se entrar com força máxima, uma possível formação tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e Willian.