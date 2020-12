Com Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, Fifa anuncia os finalistas ao prêmio de melhor do mundo

Com a ausência de Neymar, vice-campeão da Champions League pelo PSG na última temporada, a Fifa anunciou os finalistas do prêmio “The Best”, que elege o melhor jogador do mundo no ano de 2020. Os escolhidos foram Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Juventus).

A cerimônia de entrega será realizada de forma forma virtual na próxima quinta-feira (17/12) na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

O período considerado para avaliação foi do dia 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020.

Os jogadores foram escolhidos por votos de técnicos, capitães de seleções e um jornalista de cada país afiliado à Fifa. Além disso, torcedores votaram por meio do site da entidade. Cada grupo de eleitores possui um peso diferenciado.

Entre as mulheres, as três candidatas ao prêmio são: a inglesa Lucy Bronze (Manchester City), a dinamarquesa Pernille Harder (Chelsea) e a francesa Wendie Renard (Lyon).

No Prêmio Puskás, de gol mais bonito, concorrem: Arrascaeta (Flamengo), Luis Suárez (Atlético de Madrid) e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham.

Entre os treinadores do futebol masculino, estão na disputa Hansi Flick, do Bayern de Munique, Jürgen Klopp, do Liverpool, e Marcelo Bielsa, do Leeds United.

Alisson, do Liverpool, é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro, junto do alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e do esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid.