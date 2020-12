Com Neymar em sexto, dois flamenguistas e um são-paulino, jornal espanhol lista os 100 melhores de 2020

No último dia de 2020, o jornal espanhol Marca fez a lista dos 100 melhores jogadores do ano, com a presença de 11 jogadores brasileiros, sendo que três deles atuam no país. Neymar figurou na sexta posição, à frente de Lionel Messi e atrás de Cristiano Ronaldo, e o topo da relação não possui surpresas: Robert Lewandowski.

Everton Ribeiro aparece na 98ª posição. “Trinta e um ano anos, mas segue sendo um dos melhores de um Flamengo que não poderá repetir os sucessos que conquistou em 2019″, escreve o jornal, que ainda o aponta como “um dos jogadores com mais qualidade do Campeonato Brasileiro.

Já o seu companheiro Pedro figura em 94º. “A grande irrupção do Flamengo no pós-Libertadores”, aponta o veículo, que fala em “gols, gols e mais gols” de um jogador para o qual foi determinante “a confiança que lhe deu o espanhol Domènec Torrent, que o converteu em algo mais do que reserva de Gabigol”.

Pouco mais à frente, em 91º, está Brenner. “Em 2020 esteve no Brasil, em 2021 estará na Europa”, diz o Marca sobre o atacante do São Paulo.

Além dos três atletas que atuam no país, há outros oito brasileiros. Gabriel Jesus (79º), Diego Carlos (77º), Philippe Coutinho (69º), Marquinhos (41º), Alisson (40º), Ederson (39º), Roberto Firmino (36º) e Neymar (6º).

“Melhor temporada em Paris, sem dúvida”, afirma o jornal sobre o craque do PSG. “Que as lesões o respeitaram foi um fator importante, mas parece que Ney começa a sorrir de verdade no clube da capital. Este início de temporada está mantendo o nível (…) Com o Brasil, segue sendo o rei”.

Neymar figura à frente de Lionel Messi (10º) e atrás de Cristiano Ronaldo (5º), Sergio Ramos (4º) e Kylian Mbappé (3º), enquanto as duas primeiras posições são dominadas pelo Bayern de Munique. Joshua Kimmich ficou no segundo lugar atrás de, é claro, Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo pela Fifa.

“O ‘The Best’ não tem rival. Seu nível tanto na Bundesliga como na Europa é inquestionável, sendo o máximo goleador de ambas as competições e demonstrando que, igual a outras lendas ainda operativas como Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic, a idade é só um número mais”, afirma o veículo sobre o atleta de 32 anos.