Com novidades, Atlético-MG se reapresenta após empate com o Internacional

Depois do doloroso empate com o Internacional, no domingo, o elenco do Atlético-MG se reapresentou na manhã desta segunda-feira na Cidade do Galo. O treino comandado pelo técnico Jorge Sampaoli contou a volta do goleiro Rafael, do zagueiro Junior Alonso e do atacante Savarino.

Após um período de isolamento por ter sido diagnosticado com covid-19, Rafael retornou às atividades do clube. Já Alonso e Savarino cumpriram suspensão contra o Inter e voltam a estar à disposição.

Atualmente, o Galo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, quatro a menos que o São Paulo. A distância para o rival paulista, no entanto, pode aumentar no meio da semana, já que o Tricolor tem um jogo a menos e enfrenta o Botafogo na quarta-feira no Morumbi.

Para não ficar distante da liderança da competição, o Atlético-MG mira uma vitória no sábado diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Junior Alonso falou sobre a importância da partida.

“Temos uma semana para trabalhar, para corrigir os erros e conquistar uma vitória no sábado. Temos a obrigação de ganhar para poder seguir na luta do torneio e não perder contato com o líder”, comentou.

Antes do duelo contra o Furacão, o Galo realizará mais três sessões de treinamento em Belo Horizonte, programadas para quarta, quinta e sexta-feira.