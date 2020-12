Com o Flamengo atrás de sequência inédita, Ceni reencontra o Fortaleza

O Flamengo entra em campo neste sábado, às 19h no Castelão, atrás de feitos inéditos. O primeiro deles – que já é uma certeza – é o reencontro de Rogério Ceni e Fortaleza, clube pelo qual o técnico fez história entre janeiro de 2018 e novembro de 2020, quando assumiu o comando do time da Gávea. A fim de encerrar o ano em alta, o Rubro-Negro vai atrás da quinta vitória consecutiva – o que ainda não conseguiu realizar nesta edição do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 27ª rodada, tem transmissão em Tempo Real do LANCE!.

O aproveitamento do Fortaleza caiu desde a saída de Rogério Ceni. São quatro rodadas sem vencer, e o time comandado por Marcelo Chamusca já está há quatro rodadas sem vencer. O fato dos adversários conhecerem o trabalho de Ceni – e vice e versa – é um aspecto que pode influenciar a partida, avaliou Isla.

– Ajuda muito, mas também ajuda ao Fortaleza, porque conhecem o trabalho dele e podem saber como o Flamengo vai jogar também. Vai ser uma partida difícil. Eles precisam muito dos pontos, mas não também – comentou o lateral.

NOVA CHANCE DE HUGO SOUZA COM ROGÉRIO CENI

A ausência de Diego Alves – confirmada pelo Flamengo na véspera da partida – dará a Hugo Souza uma nova chance sob o comando de Rogério Ceni. O jovem assumiu a titularidade da equipe entre setembro e novembro , após uma lesão do camisa 1, e foi mantido por Dome Torrent após a recuperação do mesmo.

Uma das primeiras medidas de Ceni foi dar a Diego Alves a condição de titular de novo. Desde a chegada do treinador, Hugo Souza atuou por 34 minutos contra o São Paulo, na Copa do Brasil, e diante do Atlético-GO, como titular, na 21º rodada do Campeonato Brasileiro. Já são 42 dias sem o camisa 45 atuar.

Os demais desfalques, entre os titulares, ficam por conta de Gabriel Barbosa e Filipe Luís, que tendem a ser substituídos por Pedro e Renê. Outra mudança em relação à vitória sobre o Bahia será a volta de Arão no lugar de João Gomes.