Com passagem pela base do Palmeiras, joia do Goiás tem propostas do Brasil e exterior e pode ir embora de graça

Com passagem pela base do Palmeiras e atualmente destaque no Sub-20 do Goiás, o meia-atacante Daniel Silva está de saída do Esmeraldino, e de graça. O contrato do jogador se encerra na próxima quinta-feira (31) e existe o interesse de um clube do Oriente Médio e de pelo menos três equipes do futebol brasileiro.

Diferentemente de outros jogadores, como o atacante Rafael Moura, Daniel não teve o seu contrato prorrogado pelo clube goiano, que em dois dias pode vê-lo ir embora sem ganhar nada com a transferência. No exterior, o interesse principal é o Al-Gharafa, do Catar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O atleta, inclusive, foi cortado da relação do profissional dos últimos jogos devido à falta de acordo por parte dos dirigentes. O meia-atacante chegou a ficar no banco contra o Grêmio no primeiro turno e após, fez sua estreia diante do São Paulo, no início de dezembro. Daniel voltou ao banco, novamente contra o Tricolor Gaúcho, mas não esteve em campo.

Pelo Sub-20 na atual temporada, foram 14 jogos e quarto gols marcados contra Palmeiras, São Paulo e Fluminense, se tornando o vice-artilheiro do Goiás na categoria. O jogador de 20 anos iniciou nas categorias de base do Alviverde antes de chegar ao Esmeraldino.

O bom desempenho de Daniel na base fez com que o atleta fosse integrado a equipe profissional ainda no mês de novembro para ajudar no time principal que briga contra o rebaixamento.

O Goiás é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, cinco atrás do Bahia, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, por ter mais vitórias do que o Vasco, com mesma pontuação e em 17º.

Na 28ª rodada, a equipe terá confronto direto contra o Coritiba, no Couto Pereira, na briga contra o rebaixamento no Brasileiro. A partida está marcada para o próximo dia 6 de janeiro.