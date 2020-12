Com pausa em novela das seis, brasileiro faz série da Netflix em Portugal · .

Apesar da paralisação nas gravações de Nos Tempos do Imperador por causa da pandemia do coronavírus, Augusto Madeira não ficou sem trabalho. O ator de 50 anos foi para Portugal gravar a série Glória, primeira produção original da Netflix no país europeu –e primeira ficção de língua portuguesa da plataforma que não é rodada no Brasil.

Classificada como suspense histórico, Glória contará a história de uma pequena cidade de Portugal na década de 1960 que se vê envolvida em uma teia de intrigas quando um jovem engenheiro de lá é recrutado para trabalhar como espião da KGB, o serviço secreto da União Soviética.

O elenco português conta com Miguel Nunes, Carolina Amaral, Joana Ribeiro, Gonaço Waddington, Carlotto Cota, Marcello Urghege, Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Sandra Faleiro, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais e Leonor Silveira.

Já em Nos Tempos do Imperador, Madeira interpretará Quinzinho, que o público brasileiro já conhece. O personagem apareceu em Novo Mundo (2017) ainda criança, vivido por Theo de Almeida Lopes, como o filho de criação de Joaquim (Chay Suede) e Elvira (Ingrid Guimarães).

Na novela que serve como continuação da trama de 2017, o menino cresceu na companhia de Licurgo (Guilherme Piva) e Germana (Vivianne Pasmanter), cuidando da Taberna dos Porcos e das propriedades de Vitória (Maria Clara Gueiros), que ele considera sua irmã.

Segundo a sinopse da novela, Quinzinho luta para a taberna não ser demolida com o progresso da cidade e sonha em transformar o local em um cassino. Criado por dois golpistas, ele sempre dá um jeitinho de resolver seus problemas e, por conta disso, tem vários embates com a mulher, Clemência (Dani Barros).

As gravações de Nos Tempos do Imperador foram retomadas no fim de novembro, mas Madeira ainda não foi acionado. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele ainda precisa encerrar seus trabalhos em Portugal antes de voltar ao Brasil e reviver Quinzinho.