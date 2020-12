Com permissão especial, Messi prolonga férias na Argentina e desfalca Barcelona no útimo jogo de 2020

Lionel Messi não estará em campo pelo Barcelona na terça-feira (29) contra o Eibar, pela LaLiga, pois ganhou permissão especial da diretoria para prolongar suas férias na Argentina. O combinado é que ele retorne para enfrentar o Huesca, no próximo domingo (3).

O atacante marchou diretamente de Valladolid para Rosário, cidade natal, onde ficará com os familiares. Na última partida pelo Barcelona foi celebrado pela imprensa europeia por ter batido o recorde de Pelé, isto é, de mais gols oficiais por um único clube (644 a 643).

Pelo acordo com a direção, ele ganhou folg para passar as férias de Natal e de fim de ano. Mas o Barcelona informa que Messi “vai voltar a treinar depois do jogo contra o Eibar”. Ou seja, ele é aguardado na sexta-feira, dia 1º de janeiro.

O resto da equipe do Barça, que passou por um teste PCR seguindo os protocolos da LaLiga, voltou a treinar normalmente neste domingo, sendo Gerard Piqué, Sergi Roberto e Ansu Fati as únicas ausências e por motivo de lesão. Recuperado de contusão, Ousmane Dembélé voltou a treinar. Na próxima quarta e quinta, eles vão ganhar folga, mas sexta já tem novo treino marcdo.

Além de Messi, Koeman não poderá contar com Jordi Alba contra o Eibar, suspenso por cartões amarelos.