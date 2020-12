Com problemas financeiros, Fluminense pode não cumprir acordo com o elenco

A diretoria do Fluminense vem lidando com os problemas financeiros, agravados com a pandemia de Covid. No entanto, o clube vem buscando recursos para quitar os débitos com funcionários e jogadores.

Só que os dirigentes estão perto de não cumprir com o que foi prometido durante a quarentena. Os tricolores precisam quitar os salários do elenco até o dia 31 de dezembro para não terem que ver a dívida crescer na virada do ano.

Isso porque na quarentena, o Fluminense fez um acordo com o elenco e cortou uma porcentagem dos salários de março, maio e junho. Em contrapartida, a diretoria aceitou não ter dívida com o elenco no fim do ano, caso contrário, as porcentagens descontadas nos meses seriam cobradas.

A situação atual é a seguinte: o clube ainda deve 80% dos salários de outubro, 100% de novembro, 20% de março e 50% dos vencimentos de abril, além de 1/3 das férias. Para piorar, os direitos de imagem está atrasado desde agosto.

Pelo orçamento tricolor para 2021, a previsão é de um corte maior no futebol, com menos investimentos em reforços. Além disso, o Fluminense precisa arrecadar mais com a venda de jogadores para fechar o ano com superávit.