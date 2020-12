com proposta para ganhar três vezes mais no Japão, empresário de Pituca diz que atleta segue 100% focado no Peixe

Adalberto Almeida, empresário de Diego Pituca, aguarda uma satisfação do Santos após a proposta do Kashima Antlers, do Japão, ser retirada da pauta da reunião do Conselho Deliberativo na última quinta-feira.

O Comitê de Gestão do Peixe não levou a oferta de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,1 milhões) aos conselheiros. E não houve um contato com o Kashima para explicar a situação.

“Conversei apenas com o Felipe Ximenes (superintendente de esportes do Santos). Eu espero o Santos se posicionar oficialmente com o Kashima Antlers, se a resposta é não ou se eles podem esperar até janeiro, quando a nova gestão assumirá. Soube da retirada da pauta pela imprensa, convoquei uma reunião com o Ximenes e aguardo essa conversa do Santos com os japoneses. Eles estavam esperando pela reunião e foram surpreendidos, até porque todas as condições da proposta foram as pedidas pelo Santos. Eles aceitaram tudo que a gestão exigiu”, disse Adalberto, à Gazeta Esportiva.

O presidente em exercício Orlando Rollo era a favor da venda para honrar compromissos atrasados com o elenco. A classificação para a semifinal da Libertadores da América, porém, “desafogou” o Peixe. A premiação é de R$ 10 milhões, descontados de impostos e taxas

O Kashima pagaria R$ 8,1 milhões ao Santos por sua parte nos direitos econômicos (50%) no dia 22 de dezembro, além de cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) ao Botafogo-SP por 40% do “passe”. O atleta ficaria com 10% e permaneceria até o fim da participação do Peixe na Copa Libertadores.

Pituca ganharia quase três vezes mais no Japão. O contrato seria de três anos, com opção de renovação por mais uma temporada. E mesmo com essa chance de valorização, o jogador só pensa na Vila Belmiro.

“Ele está com a cabeça boa, tranquilo, 100% focado no Santos. Ele só quer sair com um título, com a cabeça erguida e pela porta da frente. Ele pensa agora no jogo contra o Vasco e cumprirá normalmente seu contrato. Ele não pediu um real de aumento e nem reclama do que ganha hoje. A proposta veio do Japão, inicialmente baixa. Negociamos, até porque não sabíamos quanto o Santos gostaria e nem exatamente quanto o Diego vale. O Kashima chegou exatamente no que o Santos pediu e a proposta foi retirada da pauta. Agora vamos aguardar um posicionamento. Enquanto isso, Pituca é jogador do Santos e está muito feliz com a classificação na Libertadores”, afirmou o agente de Pituca.



A proposta do Kashima Antlers não tem prazo de validade e pode ser negociada pelo novo presidente, Andrés Rueda, a partir de janeiro. Fora do período eleitoral, a gestão pode vender qualquer atleta sem a “burocracia” da aprovação no Conselho Deliberativo.

Pelo que a Gazeta apurou, o Comitê de Gestão quer a permanência de Diego Pituca e cogita aumento salarial para valorizar o titular absoluto do meio-campo santista. O contrato termina em 30 de abril de 2023.