Com quatro dias no ar, Loading sofre demissão em massa; equipe acusa censura · .

Com apenas quatro dias no ar, a Loading, voltada para o público jovem que curte games e cultura pop, sofreu uma grande baixa. Toda a equipe do Metagaming, programa que abordava o universo dos e-sports e jogos eletrônicos no geral, pediu demissão na manhã desta sexta-feira (11). O grupo de 12 pessoas alega censura por parte da direção do canal.

De acordo com fontes do ., a edição do programa exibido na quinta (10) exibiu reportagens que incomodaram os parceiros comerciais da Loading. Como resposta, a chefia do canal barrou o conteúdo que estava em produção.

Nas redes sociais, os ex-integrantes do Metagaming anunciaram o pedido de demissão em massa. Apesar de não afirmarem nas mensagens a censura ao programa, alguns publicaram, de forma irônica, receitas de bolo junto aos relatos.

A publicação destas receitas era uma atitude comum dos jornais na época da Ditaduta Militar (1964-1985) no Brasil para passar pela censura imposta pelos militares. A inclusão destes textos nas mensagens de demissão sugerem ainda mais um atrito entre direção e equipe.

“A partir de hoje não faço mais parte da Loading”, escreveu Chandy Teixeira, ex-repórter do Grupo Globo e que deixou a emissora para aparesentar o Metagaming.

“Eu e toda a redação de e-sports deixamos o Metagaming. Jamais sacrificaria meu nome, minha história e o que acredito como jornalismo em nome de um cargo ou posição de destaque. Toda minha carreira fui defensor do jornalismo. E não poderia falhar quando fosse eu mesmo. Faço jornalismo com a missão de ser um vigilante social É obrigação de todo jornalista tocar em temas espinhosos e contestar o status quo. Quando enxergo que não tenho essa liberdade, é melhor ir para casa”, continuou ele.

Texeira concluiu dizendo que acredita na produção de um bom jornalismo de games feito com maturidade e inteligência. Ele afirma que o salário compra sua força de trabalho, mas que isso não se aplica à sua alma e dignidade.

Horas depois da saída da equipe do Metagaming, os jornalistas Diego Toboco, Ravena Dutra e Gustavo Docil, que estavam encarregados da narração e comentários da Liga Loading de E-sports, deixaram a atração por solidariedade dos ex-colegas.

O . entrou em contato com o canal em busca de um posicionamento oficial. Em comunicado, a Loading justifica as saídas por um “desalinhamento no posicionamento” entre a emissora e o time editorial do Metagaming e agradece a colaboração da equipe neste início do trabalho.

Veja a íntegra da nota:

“Devido ao desalinhamento entre o posicionamento da Loading, focado em entretenimento, e o time editorial do programa Metagaming, decidimos reestruturar a atração.

Importante frisar que o core da Loading é o entretenimento e a agenda positiva. Dessa forma, buscaremos entregar conteúdos que engrandeçam ainda mais o Esports, porém com a linha editorial focada no entretenimento.

Agradecemos publicamente todo o time do Metagaming que dividiu conosco esses últimos meses, inclusive a incrível estreia. Seguimos em caminhos diferentes, mas com a certeza da competência e do sucesso de todos vocês. Obrigado por fazerem parte da nossa história.“

Confira abaixo o texto de Chandy na íntegra:

Veja também os integrantes da equipe do Metagaming se manifestando sobre a demissão:

A partir de hoje, não faço mais parte da Loading por divergências entre a direção do canal e a linha editorial do Metagaming. Eu e toda a equipe do programa saímos com a certeza de que seguimos a nossa ética profissional, e agradeço muito a todos pela parceria desse curto tempo. pic.twitter.com/DhrzMlo4xy

— maria eduarda (@_dudacury) December 11, 2020

SAÍDA DA LOADING Na minha visão, o que há cerca de um mês era uma centelha de esperança para o jornalismo de eSports, teve um fim na manhã de hoje. + pic.twitter.com/6yiTIBWuBB

— Siouxsie Rigueiras (@SRigueiras) December 11, 2020