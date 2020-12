Com recuperação acelerada, Willian Arão deve voltar a atuar antes do previsto

Bastante questionado, o departamento médico do Flamengo trouxe uma boa notícia nesta quarta-feira. Com uma lesão no posterior da coxa direita, Willian Arão tinha previsão de somente retornar ao time em 2021. Entretanto, o volante já corre no gramado e pode ficar à disposição para o confronto diante do Fortaleza, no dia 26 de dezembro.

Com poucas opções para o setor, Rogério Ceni escalou João Gomes, jovem de 19 anos como primeiro volante na vitória sobre o Santos no último domingo. Contra o Bahia, o jogador deve voltar a ser titular, mas existe a expectativa de que Diego Ribas esteja à disposição no banco de reservas.

O camisa dez segue fazendo trabalho de recuperação muscular no CT, e pode voltar aos treinos com bola durante a semana.

O duelo contra o Tricolor Baiano está marcado para este domingo, às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas estão em terceiro lugar, com 45 pontos, enquanto os visitantes estão em 16º, com 28.