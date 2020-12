Com relato de lutadores de MMA, Felipe Melo será julgado na segunda-feira no STJD

Mesmo lesionado, o volante Felipe Melo está na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na próxima segunda-feira, o volante do Palmeiras será julgado em uma sessão virtual por uma chave de braço no atleta Léo Matos, em jogo contra o Vasco, em São Januário, no início de novembro, pela 20° rodada do Brasileirão.

Felipe Melo foi denunciado com base em prova de vídeo. Ele está enquadrado por praticar agressão física, artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Caso seja considerado culpado, o palmeirense pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão.

A denúncia ganhou força por parte da procuradoria do STJD com o relato de atletas profissionais de MMA sobre o lance, ocorrido antes de um cruzamento para a área. “Parece que ele (Felipe Melo) sabe o que está fazendo, sim. (…) É um golpe efetivo pra caramba”, disse Glover Teixeira, integrante do UFC. “Se ele (Melo) dá mais alavanca pra frente, ele poderia ter quebrado o braço do outro jogador. O cara (Matos) deve estar com o cotovelo dolorido porque um pouquinho mais poderia arrebentar os ligamentos, ser uma lesão mais grave. Mas o reflexo foi muito bom”, emendou Fabrício Werdum, ex-campeão dos pesados do UFC.

Para a Procuradoria “o Denunciado extrapola a sua vontade, demonstra agressividade, usualmente se envolve em confusões e, não à toa, possui o apelido de “PITBULL” (raça de cão reconhecida pela sua violência). Resta a toda evidência que o Denunciado agiu dolosamente, na forma do art. 157, inc. III do CBJD, eis que, mediante violenta emoção, quis ou pelo menos assumiu o risco de produzir danos”.

Na mesma partida, Felipe Melo sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo e passou, após alguns dias, por cirurgia no local. O prazo de recuperação do atleta está estimado entre três e quatro meses.