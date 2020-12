Com retornos de William Pottker e Stênio, Cruzeiro se reapresenta neste domingo

O time do Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa neste domingo. Após o triunfo sobre o Vitória, a equipe se prepara para a partida contra o CSA na terça, às 19h15 (e Brasília), no Mineirão.

O Celeste contou com duas novidades na sessão de treinamentos. Os atacantes William Pottker e Stênio voltaram de lesão e trabalharam normalmente no gramado junto com o restante do elenco.

Pottker se recuperou de uma contusão na coxa esquerda, enquanto Stênio estava afastado por conta de uma cirurgia para corrigir uma ruptura nos ligamentos do ombro esquerdo. A dupla participou de uma atividade técnica em campo, sob orientação do técnico Luiz Felipe Scolari. Os jogadores que participaram do jogo contra os baianos realizaram exercícios na parte interna do CT.

O Cruzeiro encerra sua preparação nesta segunda-feira. O time soma 38 pontos e ocupa a 11ª posição da Série B.