Com titular monitorado por Jorge Jesus e Boca, Inter repete tática que já ‘blindou’ xodó de Coudet

Eliminado da Conmebol Libertadores, da Copa do Brasil, mas ainda de olho em uma retomada na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda precisa se preocupar em manter seus principais atletas longe dos olhos do mercado externo.

O meio-campista Patrick vem sendo procurado por equipes como o América-MEX, o Boca Juniors e até mesmo pelo Benfica, do técnico Jorge Jesus.

A informação foi divulgada pela Revista Colorada e confirmada pela reportagem do ESPN.com.br.

A procura por parte do time argentino aconteceu ainda na Bombonera, na eliminação nos pênaltis do Colorado na Libertadores, como noticiou nesta semana o jornalista Jorge Nicola.

Esta não é a primeira vez que o jogador entra no radar o mercado de fora do Brasil. O Internacional chegou a fechar as portas recentemente a uma forte investida do Monterrey, do México, pelo meio-campista. Além dos mexicanos, o Flamengo sondou a situação de Patrick, assim como o Fenerbahçe, da Turquia.

Mesmo com o assédio do mercado internacional, não há uma proposta formal para a diretoria colorada para negociar Patrick.

Nos bastidores, o clube tem se mantido firme na posição de tratar o jogador com status de inegociável. Na prática, isso quer dizer que apenas aceitaria negociar seu titular por um valor exorbitante.

Essa postura de blindagem se assemelha a outra de sucesso recente no Beira-Rio. O volante Edenílson foi alvo de um assédio fortíssimo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, há alguns meses.

Após um intenso trabalho de bastidores, o jogador permaneceu no clube gaúcho justamente pela postura de não reduzir os valores pretendidos para a negociação.

Após vencer a queda de braço com o mercado árabe, o clube ainda conseguiu renovar o contrato do jogador, que tem vínculo agora até dezembro de 2022. Sem Edenílson, o Al-Ittihad fechou a contratação do volante Bruno Henrique, do Palmeiras, por cerca de R$ 27 milhões.

Porém, o Internacional não conta mais com um importante trunfo: o técnico Eduardo Coudet, que na época exigiu a permanência do atleta em seu elenco.

Patrick é visto como peça indispensável no grupo, que vive crise política e ainda tem um projeto de futebol indefinido para a próxima temporada.