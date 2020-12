Com todo o elenco testando negativo, São Paulo vai com força máxima para Goiás

O São Paulo embarcou para Goiânia na tarde desta quarta-feira com força máxima para enfrentar o Goiás, nesta quinta, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque todo o elenco tricolor testou negativo para covid-19, provando novamente o sucesso do clube no trato com a pandemia.

Nos últimos dois jogos, Bruno Alves foi desfalque para o São Paulo mesmo testando negativo antes da viagem para Fortaleza pelo fato de ter tido contato próximo com um familiar que contraiu o novo coronavírus. Durante a semana passada, o zagueiro realizou um novo exame, voltou a testar negativo, mas não embarcou para Salvador, onde se juntaria ao elenco. Por fim, no fim de semana, Bruno Alves foi testado pela terceira vez e, de novo, o resultado foi negativo.

Quem vem liderando o São Paulo em relação à pandemia do novo coronavírus é o Dr. José Sanchez, funcionário do clube há muitos anos. Adotando um nível de cautela até maior que o necessário, o Tricolor perdeu poucos atletas por causa da covid-19 no decorrer do Campeonato Brasileiro. O caso mais recente foi o de Tchê Tchê, porém, não houve surto no elenco.