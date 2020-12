Com traições e abusos, separações de famosos chocaram fãs em 2020 · .

Em um 2020 marcado pela pandemia da Covid-19, casais precisaram ficar juntos durante mais tempo e com mais intensidade por conta do isolamento social. Enquanto alguns relacionamentos se fortaleceram nesse período, outros não suportaram a convivência e chegaram ao fim. O ano de vários famosos ficou marcado pelas separações que chocaram os fãs –com direito a traições e exposição de abusos psicológicos.

Um dos términos mais polêmicos foi o de Arthur Aguiar e Mayra Cardi. Durante meses, a coach expôs podres do ator nas redes sociais. A empresária afirmou que vivia um relacionamento abusivo com o artista e disse ter sido traída diversas vezes.

Boatos de traição também permearam o fim dos relacionamentos de Gusttavo Lima e Andressa Suita e Whindersson e Luísa Sonza. Já outros famosos optaram por uma separação mais discreta –caso de Mariana Ximenes com Felipe Fernandes e de Murilo Benício com Manuela Dias.

Relembre algumas celebridades brasileiras que se separaram em 2020:

Cantora e humorista se separaram em abril

Whindersson Nunes e Luísa Sonza

Em janeiro, o jornal Extra publicou uma nota em que afirmava que os artistas estariam distantes, e que o casamento de dois anos estava por um fio. Na época, eles ironizaram a notícia da crise no relacionamento. Porém, em abril, Luísa e Whindersson anunciaram o divórcio em um texto compartilhado por ambos nas redes sociais.

Após a separação, a cantora passou a ser atacada com frequência e acusada de ter traído o humorista com Vitão. Apesar de negar os boatos, a loira assumiu o romance com o artista em setembro. Já o youtuber foi flagrado aos beijos com outra mulher em outubro. Poucos dias depois, ele se declarou para a nova namorada, Maria Lina Deggan.

THIAGO MARTINS/AGNEWS

Felipe e Mariana em registro de 2018

Mariana Ximenes e Felipe Fernandes

A atriz revelou o término do namoro de dois anos com o músico em abril, em uma entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Na época, Mariana havia deixado o Rio de Janeiro e se mudado para São Paulo. “Eu me separei há pouco tempo. Agora estou com a minha mãe [Fátima Ximenes, de 65 anos] em São Paulo”, afirmou ela.

Arthur e Mayra tiveram fim polêmico

Mayra Cardi e Arthur Aguiar

A separação do casal foi anunciada no início de maio por meio de uma publicação de Mayra intitulada “Te amo para sempre, mas diferente”. Mesmo após o rompimento, o ator continuou morando com a ex-mulher durante um tempo.

Tudo mudou quando o ex-Globo deixou a casa da blogueira, e a empresária decidiu expor as traições do pai de Sophia. Aguiar admitiu as traições, mas tentou se defender do título de abusador. Foi então que começou uma guerra entre o ex-casal, com troca quase diárias de acusações. Mayra chegou a revelar que o artista teve mais de 15 amantes durante o casamento.

Depois que o artista assumiu as traições, Mayra exibiu um dossiê com provas dos abusos do ex-marido. O ator ainda decidiu brigar pelos lucros na empresa que tem em sociedade com a blogueira. A influenciadora se revoltou com a atitude e o chamou de “gigolô”.

Gui e Anitta tiveram namoro meteórico

Anitta e Gui Araújo

A cantora e o influenciador digital começaram a namorar em maio, em plena pandemia do novo coronavírus. O rapaz saiu de São Paulo e decidiu morar na mansão da artista, no Rio de Janeiro.

Em junho, eles enfrentaram uma crise na relação, que foi exposta por Lary Bottino. O casal colocou um ponto-final no romance em julho. Após o término, o apresentador da MTV desejou felicidade e sorte à cantora e voltou para sua casa na capital paulista.

Ator e autora em foto do Instagram

Murilo Benício e Manuela Dias

O casal estava junto desde agosto de 2019, mas só assumiu o relacionamento publicamente em setembro. O ator, conhecido por se envolver com suas colegas de trabalho em novelas, manteve uma relação discreta com a autora de Amor de Mãe.

No dia da estreia da novela das nove da Globo, em novembro do ano passado, o artista chegou a se declarar para a namorada nas redes sociais. No entanto, o romance chegou ao fim em julho.

Ex-casal do vôlei posa com a filha Júlia

Fernanda Venturini e Bernardinho

A ex-jogadora de vôlei confirmou o término do casamento após 21 anos em entrevista para a revista Quem. “Nossa separação foi em 9 de setembro. Nos separamos como homem e mulher. Por enquanto, continuamos na mesma casa. Temos uma boa relação e duas filhas lindas”, disse ela. Ela e o técnico Bernardinho, de 61 anos, são pais de Júlia e Vitória.

Fernanda e Bernardinho começaram o namoro em 1995, quando ele era técnico da seleção feminina e ela era levantadora titular da equipe. Eles já tinham passado por uma breve separação em 2008.

Monique e Cacá em foto do Instagram

Monique Evans e Cacá Werneck

O início de outubro chegou com a notícia do término das duas. Na época, Cacá Werneck culpou Bárbara Evans pelo fim do relacionamento com Monique. A DJ deu a entender que a filha da ex-modelo estaria envolvida na separação. “Bárbara só pensa na felicidade dela. É só o que eu posso falar”, disse ao jornal Extra.

Após a declaração da ex, Monique Evans atacou Cacá e a acusou de mentir sobre o desfecho da relação ao responsabilizar a sua filha. A loira ainda disse pode ter virado assexuada –quando falta interesse ou atração sexual por qualquer pessoa. Aos 64 anos, a ex-modelo afirmou que não quer mais se relacionar amorosamente com ninguém.

Sertanejo cantou com a ex-mulher em live

Gusttavo Lima e Andressa Suita

O casamento do sertanejo com a influenciadora digital chegou ao fim em outubro. Os dois estavam juntos há oito anos e são pais de Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois. Na época, fãs do artista especularam que tudo poderia ser uma jogada de marketing, já que ele lançou no mesmo dia a música Café e Amor, que fala sobre o término de um relacionamento.

Houve ainda a suspeita de que Gusttavo tivesse traído a mulher, rumor que foi negado por ele. Após o anúncio do divórcio, Andressa chocou os seguidores ao revelar que foi pega de surpresa com a decisão do cantor. Ela disse que foi comunicada pelo artista do fim da união durante a madrugada, sem qualquer justificativa.

Jade e Luan ficaram juntos durante 12 anos

Luan Santana e Jade Magalhães

Também em outubro foi anunciado o término do noivado de Luan Santana e Jade. Entre idas e vindas, eles estavam juntos há 12 anos. O sertanejo tinha feito o pedido de casamento em setembro do ano passado. “A vida continua e chegou a hora de renascer!”, escreveu a influenciadora ao comunicar a separação.

O cantor também publicou um longo texto no Instagram em que relembrou o dia em que tinha conhecido a designer de moda, destacou a “história bonita” dos dois e lamentou o fim do relacionamento. “Deixamos o destino fazer o trabalho dele”, escreveu ele. A cantora Giulia Be chegou a ser apontada como pivô da separação.