Com tranquilidade, Grêmio goleia o Vasco e entra no G4 do Brasileirão

Em Porto Alegre, o Grêmio goleou o Vasco por 4 a 0 com gols de Diego Souza (2), Pinares e Lucas Silva, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, sete a menos que o líder São Paulo. Com o resultado, a equipe gaúcha chega a 16 partidas sem perder e segue embalado na temporada. O Cruz-Maltino, por sua vez, segue na zona de rebaixamento com 24 pontos, um a menos que o Sport, primeira equipe fora do Z4.

Na próxima rodada, o Vasco volta a jogar em São Januário, dessa vez no clássico diante do Fluminense, às 20h (de Brasília) no domingo, 13. No dia seguinte, será a vez do Grêmio entrar em campo, contra o lanterna Goiás, às 20h (de Brasília), no estádio da Serrinha.

Imortal Tricolor pressiona

Com ímpeto ofensivo, o Grêmio começou a partida pressionando o Vasco no campo do adversário. Logo aos 3, o atacante Ferreira avançou pela direita e fez um cruzamento na medida para Pepê, que chutou a bola para fora. Em seguida, Pepê fez boas e cruzou para Ferreira na pequena área, mas o atacante errou o gol. O volume de jogo dos donos da casa era muito maior, e as chances começavam a aparecer com tranquilidade.

Gol anulado após consulta ao VAR

Durante boa parte do primeiro tempo, o Vasco marcou muito atrás e esperou o adversário. Na melhor chance do Cruz-Maltino, Léo Matos recebeu na área pela direito e arriscou, porém Paulo Victor fez uma boa defesa. Aos 22, o Tricolor teve uma ótima chance, após boa jogada de Victor Ferraz. Ele tocou para Diego Souza, que soltou uma bomba, e no rebote de Fernando Miguel, Ferreira estufou as redes. Klaus consultou o VAR e ao ver que a bola bateu no braço do lateral, anulou o gol.

Lei do Ex aparece

O Grêmio seguia avançando e a marcação baixa do Vasco chamava o Tricolor, que por pouco não abriu o placar aos 39. Ferreira tocou para Victor Ferraz, que achou Matheus Henrique. O camisa 7 bateu para o gol, mas Fernando Miguel fez uma boa defesa. Porém, no minuto seguinte a lei do ex resolveu dar o ar da graça. Após cruzamento, Diego Souza se antecipou a marcação e abriu o placar para os gaúchos.

Ele de novo!

No início da etapa final, o Grêmio continuou com mais volume de jogo e a tendência era que ampliasse o placar. Aos 2, Pepê passou por Miranda na velocidade e cruzou na área para Ferreira finalizar e o zagueiro vascaíno tirar em cima da linha. No minuto seguinte, Ferreira tocou para Victor Ferraz que cruzou na medida para Diego Souza ampliar o marcador e fazer o seu segundo gol na partida.

Imortal Tricolor mata o jogo

Dois minutos depois, o Tricolor gaúcho praticamente matou a partida com mais um gol. Diego Souza tocou para Pepê, que deixou Pinares e condições de finalizar e tirar de Fernando Miguel com categoria. A partir do terceiro gol, a equipe dirigida por Renato Portaluppi controlou a partida com tranquilidade. Aos 32, Darlan lançou Pepê, um dos grandes nomes da partida, mas o jovem atacante acertou o travessão da meta vascaína.

Lucas Silva sacramenta a goleada tricolor

O Grêmio ainda teve tempo de colocar uma bola na trave com Lucas Silva. No rebote, Thaciano estufou as redes, mas estava impedido. Aos 46, Lucas Silva foi protagonista novamente a receber na área e ser derrubado pelo zagueiro Miranda. O volante gremista foi para a cobrança e sacramentou a goleada em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4X0 VASCO

Data/Hora: 6/12/2020, às 16h00

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP), Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Renda/Público: Portões fechados



Cartões amarelos: Diego Souza, Lucas Silva (GRE) e Léo Matos (VAS)

Cartão vermelho:

Gols: Diego Souza (40’/1ºT). (7’/2ºT), Pinares (9’/2ºT) e Lucas Silva (47’/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique (Thaciano 27’/2ºT), Maicon (Darlan 12’/2ºT), Pinares (Lucas Silva 13’/2ºT) , Pepê (Robinho 34’/2ºT), Diego Souza (Churí 12’/2ºT) e Ferreira

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)

Fernando Miguel; Miranda, Marcelo Alves (Ribamar 19’/2ºT) e Leandro Castan (Ricardo Graça – intervalo); Léo Matos, Marcos Júnior (Juninho – intervalo), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno (Tiago Reis 40’/2ºT) e Gustavo Ramos (Carlinhos 19’/2ºT)