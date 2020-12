Com três brasileiros, revista francesa divulga escalação do ‘melhor time de todos os tempos’

Depois de quase dois meses de votação, com a participação de 140 jornalistas de todo o mundo, a revista France Football divulgou, nesta segunda-feira (14), a seleção de melhores jogadores da história do futebol.

Em formação 3-4-3, o time conta com três brasileiros entre os 11 eleitos. Na lateral-direita, bicampeão mundial e capitão da conquista de 2002, Cafu foi escolhido entre os eleitores.

Superando nomes como Platini, Bobby Charlton, Zidane e Di Stefano, quem ficou ao lado de Maradona como meio-campista ofensivo foi o Rei Pelé, único jogador a conquistar três títulos da Copa do Mundo.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

— France Football (@francefootball) December 14, 2020