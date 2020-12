Com um a mais, Alavés arranca empate com Osasuna

Na última partida do Campeonato Espanhol em 2020, Osasuna e Alavés empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira. O duelo foi válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Osasuna disputou boa parte do jogo com um a menos, pois Rubén foi expulso aos oito minutos do primeiro tempo, após uma entrada dura.

Mesmo com a inferioridade numérica, os donos da casa conseguiram manter o equilíbrio e abriram o placar aos 23 minutos do segundo tempo, em uma finalização de Roberto Torres. No entanto, o Alavés arrancou um empate aos 30, com Lucas Perez.

Com o resultado, o Alavés fica na 13ª posição com 18 pontos. Já o Osasuna segue na zona de rebaixamento, no 19º lugar, com 13 pontos.