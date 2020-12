Com um a menos, Roma segura empate contra o Sassuolo

Neste domingo, a Roma recebeu o Sassuolo pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. O time da capital seria considerado favorito em temporadas anteriores, mas o rival é o quarto colocado na competição e vem chamando a atenção. Com um a menos, os donos da casa saíram com um empate em 0 a 0.

Com o resultado, a Roma subiu duas posições, assumindo a quinta colocação, com um ponto a menos que o Sassuolo. A La Lupa volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Cska Sofia, pela Liga Europa. Já o Sassulo, que não disputa nenhuma competição europeia, joga no próximo final de semana, em casa, contra o Benevento.

Filippo Monteforte / AFP

Sem gols, o jogo ficou marcado pela expulsão do atacante Pedro Rodríguez, que tomou dois cartões amarelos e acabou deixando a Roma em desvantagem. Além disso, as duas equipes tiveram gols anulados pelo VAR, um para cada lado.

Outro jogo que seria disputado neste horário, entre Udinese e Atalanta, acabou sendo adiado por conta das fortes chuvas, que impediram a partida de acontecer.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano:

Verona 1 x 1 Cagliari

Parma 0 x 0 Benevento