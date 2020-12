Com um jogador a mais, Real Madrid vence o Athletic Bilbao pelo Espanhol

Em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Athletic Bilbao no Estádio Alfredo Di Stéfano e os atuais campeões venceram por 3 a 1. Kroos e Benzema (duas vezes) fizeram para os donos da casa, enquanto Capa descontou. Com o resultado, o time de Zidane chega os 26 pontos

ARBITRAGEM POLÊMICA

Por volta dos dez minutos de jogo, Iñaki William foi derrubado por Carvajal na área e o juiz mandou seguir. O VAR entendeu que a marcação de campo era soberana e não interferiu. Na saída de bola, Raúl García fez falta em Kroos, levou o segundo amarelo e foi expulso antes dos 15 minutos de jogo.

CATEGORIA DO ALEMÃO

Nos minutos finais do primeiro tempo, após muito pressionar e alugar o campo de ataque basco, que tinha um homem a menos, Valverde tocou para Vini Jr., que fez o pivô e entregou para Kroos na entrada da área. Com a categoria que lhe é peculiar, o alemão bateu de primeira e acertou o canto de Unai Simón.

CONTRA-ATAQUE FULMINANTE

No início do segundo tempo, o Athletic Bilbao, em uma das raras escapadas ao ataque, chegou ao gol de empate com o lateral-direito Ander Capa. O camisa 21 tabelou com De Marcos, que entrou linda bola dentro da área. O ala bateu, viu Courtois fazer grande defesa, mas aproveitou o rebote e colocou para dentro.

ELE RESOLVE

O Real Madrid não tinha outra alternativa que não fosse se lançar ao ataque. E o atacante Karim Benzema decidiu mais uma vezes para os Blancos. Aos 29 minutos, Carvajal fez cruzamento que pareceu com a mão e colocou a bola na cabeça do camisa 9, que só escorou para o fundo das redes. Nos acréscimos, em rápido contra-ataque que começou com Courtois evitando o empate, Modric serviu o francês, que fechou o caixão.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid encara o Eibar, fora de casa. A partida acontece no domingo, às 17h (de Brasília). O Athletic Bilbao, por sua vez, entra em campo já na sexta-feira. O adversário será o Huesca, em casa, às 17h (de Brasília).