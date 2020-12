Com vários desfalques, Dortmund empata fora de casa e pode ver Bayern disparar na liderança da Bundesliga

Jogando fora de casa, o Borussia Dortmund jogou sem vários titulares e empatou com Eintracht Frankfurt em 1 a 1. O jogo, válido pela 10ª rodada da Bundesliga, foi realizada no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, neste sábado (05/12).

Com o resultado, o time comandado por Lucian Favre está na terceira posição, com 19 pontos. O líder da competição é o Bayern de Munique, com 22, que tem um jogo a menos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A equipe aurinegra, que enfrentará o Zenit pela Champions League, na terça-feira, não contou com os lesionados Guerreiro, Akanji, Haaland, Delaney e Meunier.

O empate ampliou o tabu do Dortmund sobre o Frankfurt: são três derrotas e quatro empates nos últimos sete jogos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os donos da casa começaram melhores e abriram o placar logo aos nove minutos de partida. Após assistência de Hinteregger, Kamada chutou com a perna esquerda no canto de Bürki, que não conseguiu defender.

O Dortmund melhorou na etapa final depois da entrada de Moukoko, de apenas 16 anos. Ele virou o jogador mais jovem da história a estrear pelo Alemão, quando entrou em campo há duas semanas contra o Hertha.

Os visitantes empataram aos 11 minutos, quando Sancho deu passe para Giovanni Reyna, que finalizou com o pé direito do lado esquerdo da área, sem chances para Trapp.

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Borussia Dortmund

GOLS: Frankfurt: Kamada; Dortmund: Reyna

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Abraham, Ndicka, Durm, Kamada, Rode (Ilsanker), Sow, André Silva, Kostic e Barkok.

Técnico: Adi Hütter

Borussia Dortmund: Bürki, Hummels, Zagadou, Emre Can, Witsel, Dahoud (Moukoko), Schulz, Morey, Brandt, Reyna e Sancho.

Técnico: Lucien Favre

Classificação

Eintracht Frankfurt: 8° colocado, com 13 pontos

Borussia Dortmund: 3° colocado, com 19 pontos

Próximos jogos

Sábado, 29/11, 16h30*, Wolfsburg x Eintracht Frankfurt, pela Bundesliga

Terça-feira, 08/12, 14h55*, Zenit x Borussia Dortmund, pela Champions League

*horário de Brasília

Outros jogos de sábado da Bundesliga

Colônia 2 x 2 Wolfsburg

Arminia Bielefeld 2 x 1 Mainz 05

Freiburg 2 x 2 Borussia Moenchengladbach