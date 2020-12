Com Vini Jr. titular, Real Madrid sofre com um a mais, vence Bilbao com Benzema herói e alcança líderes de LaLiga

O Real Madrid venceu a terceira partida consecutiva de LaLiga e empatou em pontos com os líderes Real Sociedad e Atlético de Madrid. Ainda que a atuação não tenha sido das melhores, o time de Zinedine Zidane bateu o Athletic Bilbao por 3 a 1, nesta terça-feira (15), na capital espanhola, e continuou a arrancada na temporada 2020-21. A partida foi adiantada da 19ª rodada.

O placar apertado mostra exatamente como o Real sofreu, mesmo jogando 77 minutos com um a mais. Raúl García, meia do Bilbao, foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo e complicou o plano da equipe basca. Toni Kroos, após pivô de Vinícius Jr., abriu o placar no fim da etapa inicial.

Quem esperava uma partida desnivelada se surpreendeu quando o Bilbao empatou aos 6 minutos do segundo tempo, em bela jogada finalizada por Capa. O Real pressionou e, mesmo sem tanta inspiração, confirmou a vitória com Karim Benzema, artilheiro da noite, com dois gols. O estrangeiro com mais jogos pelo clube desviou cruzamento de Carvajal de cabeça e depois concluiu contra-ataque com chute seco no canto.

Agora, o time merengue alcança os 26 pontos, assim como Real Sociedad e o Atlético de Madrid. A ponta é da equipe de San Sebastián, que possui um número maior de gols a favor (23, contra 21 dos rivais), mas, por pontos perdidos, é o esquadrão de Diego Simeone quem leva vantagem, já que possui 11 jogos, ao contrário dos demais, que somam 13.

O Campeonato Espanhol segue a partir de sexta-feira (18), quando o Bilbao abre a 14ª rodada contra o Huesca, em San Mamés. O Real Madrid joga só no domingo, fora de casa, contra o Eibar.

Real Madrid 3 x 1 Athletic Bilbao

GOLS: Kroos e Benzema (2) (RMA); Capa (ATH)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Valverde (Isco), Kroos e Modric; Vinícius Jr (Asensio), Lucas Vázquez (Rodrygo) e Benzema Técnico: Zinedine Zidane

ATHLETIC BILBAO: Simón; Capa (Lekue), Yeray Álvarez, Iñigo Martínez e Berchiche; Vencedor (Vesga), Dani García, De Marcos (Muniain) e Raúl García; Berenguer (Córdoba) e Iñaki Williams (Villalibre) Técnico: Gaizka Garitano

Real Madrid terminou o 1º tempo com 74% de posse de bola

Foram 12 chutes do Real Madrid contra 4 do Bilbao no 1º tempo

1ª assistência de Vinícius Jr. na atual temporada de LaLiga

Kroos anotou o 20º gol dele pelo Real Madrid, o 1º na temporada atual

3ª expulsão do Bilbao na temporada, a 1ª de Raúl García

Benzema chegou a 6 gols pelo Real Madrid no Espanhol

O jogo

O início promissor de jogo do Athletic Bilbao, com duas chances de perigo em 12 minutos, foi atrapalhado logo pela expulsão de Raúl García, aos 13. O cartão vermelho aconteceu no lance seguinte a um pedido de pênalti, de Carvajal em Iñaki Williams, que o VAR revisou e mandou a partida seguir.

Com um a mais, o Real Madrid teve a bola praticamente o tempo todo à disposição. Com 74% de posse, o time de Zidane pressionou o Bilbao, mas não conseguiu criar nada até os minutos finais. O gol saiu aos 46, quando Vinícius Jr. recebeu na área, fez o pivô e deixou para Toni Kroos acertar um belo chute no canto direito.

Para a etapa final, o Bilbao voltou com uma proposta clara, de aproveitar um momento de desatenção para complicar o jogo merengue. E a chance pintou aos seis minutos, quando Capa tabelou com De Marcos entre os zagueiros do Real Madrid e chutou para boa defesa de Courtois. No rebote, o mesmo Capa empatou.

A partida voltou a ser um ataque contra defesa, ainda que desorganizado. Sem Vinícius Jr., substituído por Asensio, o Real Madrid encontrou a vitória em uma bola aérea bem aproveitada por Benzema. O artilheiro francês subiu mais que a defesa basca, após cruzamento preciso de Carvajal, e marcou o segundo gol merengue.

A vitória quase escapou no final, quando Courtois precisou aparecer com um milagre para evitar o empate adversário nos acréscimos. No contra-ataque, Benzema fechou a conta após receber passe de Luka Modric e finalizar seco, no canto direito.

Classificação

– Real Madrid: 3º, com 26 pontos

– Athletic Bilbao: 11º, com 14 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pelo Campeonato Espanhol:

Sexta-feira, 18/12, 17h*, Athletic Bilbao x Huesca

Domingo, 20/12, 17h*, Eibar x Real Madrid

*horário de Brasília