COMEÇOU! Governo começa a liberar pagamento digital do Bolsa Família neste mês

A Caixa vai começar a pagar o benefício do Bolsa Família digitalmente, por meio do aplicativo Caixa Tem, a partir deste mês de dezembro. Para isso, o banco abrirá uma conta social digital para todos inscritos no benefício.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que o público do benefício assistencial é mais sensível à questão das tecnologias. Por esse motivo, a conta digital para pagamento do Bolsa Família será oferecida “com tranquilidade”, disse ele.

A nova opção vai permitir que o beneficiário opte por um pagamento de sua preferência, seja de maneira digital ou pelos meios tradicionais. Sem a necessidade de comparecer a uma agência para sacar os recursos do programa, a modalidade vai poder evitar aglomerações.

Desta forma, a migração para o novo canal será aos poucos, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Em dezembro, por exemplo, a nova forma de pagamento vai ser liberada aos beneficiários que tenham o número terminando em “0” e “9”.

Caixa Tem

O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviço sociais e a diversas transações bancárias.

O app está disponível para download nas lojas Android e iOS.

Com esse app é possível fazer compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, gerado gratuitamente no próprio app e, também, compras no comércio por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial.

Quem tem conta na CAIXA também pode consultar saldo e extrato, fazer pagamentos e transferências de até R$ 600 por transação e até R$ 1.200 por dia.

Como baixar o Caixa Tem?

Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app CAIXA Tem. O acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica de 6 dígitos que você cria na hora.

Depois de acessar, é só clicar no serviço que você quer usar e digitar o que precisa.

Para acessar informações da sua conta, fazer pagamentos e transferências com a mesma senha de acesso, você deve colocar o número do seu celular e aguardar uma mensagem SMS com um código para confirmar sua identificação.

