Comidas causaram barracos em A Fazenda 12 · .

Não foram poucas as brigas envolvendo comida em A Fazenda 12. Seja por fazer demais, comer de menos ou até ter opções vegetarianas no cardápio, não faltaram motivos para os peões discutirem na cozinha. Logo na primeira semana de confinamento, Jojo Todynho e MC Mirella discutiram por causa de uma panela de arroz doce.

Lidi Lisboa também se irritou bastante sempre que não tinha uma opção vegetariana para ela além de arroz e feijão. A gota d’água foi quando Victória Villarim se esqueceu de separar molho de tomate sem carne moída, e a atriz acabou comendo macarrão puro.

Relembre abaixo as principais tretas por comida na temporada, que está em sua reta final:

Arroz doce

Jojo chamou a atenção de Mirella por ter feito muito arroz doce. A quantidade foi além do suficiente, e a funkeira carioca precisou jogar fora porque já iria estragar, além de desocupar espaço na geladeira.

A namorada de Dynho Alves não soube lidar com a crítica, começou a chorar por ter sido alertada na frente de outros peões, e ameaçou fazer greve de fome. Depois, Jojo acabou pedindo desculpa pela sua maneira grosseira de falar e admitiu que poderia tê-la chamado de canto.

Jojo é Mirella discutem por conta do arroz doce que sobrou muito. Mariano falou que foi mesmo um desperdício, mas que Mirella fez de boa vontade para todo mundo comer. Jojo pediu desculpas a Mirella pela forma que falou.

Doce de leite

Uma das tretas mais engraçadas aconteceu quando Luiza Ambiel quis comer doce de leite, e Jojo pediu que ela maneirasse, para que sobrasse para todo mundo. A atriz se sentiu ofendida com o pedido, começou a fazer drama e, chorando, disse que a cantora deveria enfiar o doce de leite no cu.

Jojo se espantou ao saber que Luiza havia ficado chateada, e o barraco foi parar na votação ao vivo. “Eu só queria um pouco de doce de leite porque estou de TPM”, disparou ela.

jojo: eu te fiz alguma coisa ?

luiza: fez

jojo: o que ?

luiza: fez do doce de leite eu fiquei muito sentida

jojo: por cadique?

jojo: o que ?

luiza: fez do doce de leite eu fiquei muito sentida

jojo: por cadique?

gente olhem a cara da jojo

luiza: ENFIA O DOCE DE LEITE NO CU

luiza: ENFIA O DOCE DE LEITE NO CU

Molho de macarrão

Victória não gostou das reclamações de Lidi sobre ela não ter feito um molho de tomate sem carne separado e se sentiu ofendida quando a atriz disse que a partir daquele momento, ela iria fazer a própria comida. A ex-noiva de Eduardo Costa transformou o embate em voto durante uma formação da roça, tirando Lidi do sério.

“O molho, Victória? O molho? Você já votou em mim seis vezes, assume que não gosta de mim e pronto”, disparou a atriz. “Mas você tinha liberdade para falar comigo sobre o molho e não falou”, justificou a bailarina. “Ai, tá bom. Câmbio, desligo”, encerrou Lidi, sem paciência.

LIDI PARA VICTORIA: "VOCÊ ESTÁ VOTANDO EM MIM POR CAUSA DE UM MOLHO? PELO AMOR DE DEUS, CÂMBIO DESLIGO".

Omelete

Stéfani Bays perdeu a paciência com a cantoria de Mateus Carrieri enquanto ela fazia um omelete –ou ovo mexido– na cozinha. Por não ser boa com as panelas, a ex-MTV se sentiu pressionada pelo ator, que estava esperando para preparar o próprio lanche noturno, e começou a gritar com ele.

“Não posso nem fazer minhas coisas de boa aqui, que fica cantando, enchendo o saco. Eu pedi com educação para você sair daqui”, berrou a influenciadora, fazendo o ator chorar.

Stefani é uma mimada sem educação que não pode contrariar não pode falar nada q já qr dar piti tá surtando assim com o teteu pq na cabeça dela ele humilhou ela na formação da roça sendo que ele deixou claro q n tava desmerecendo ela mas ela faz de td pra se aparecer

Ovo

Nem Tays Reis escapou dos barracos envolvendo comida. Raissa Barbosa questionou de onde era o ovo que a cantora estava cozinhando, já que haviam acabado os ovos individuais, mas não deu continuidade à conversa. No entanto, a baiana remoeu o comentário durante um dia e, quando chegou a reposição, avisou que estava tirando um ovo seu e colocando no pote da casa.

“Eu jamais faria esse comentário que Raissa fez”, provocou. “Eu só fiz uma pergunta, não te critiquei”, se defendeu a ex-vice-miss Bumbum. “Sim, mas eu jamais faria isso”, insistiu Tays, tirando Raissa do sério. “Tudo bem, assunto encerrado, agora é só calar a boca”, disparou a modelo, já com o tom de voz e o semblante alterados.