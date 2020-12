Como a TV retratou a pandemia na ficção · .

O ano de 2020 foi marcado por reprises e produções paralisadas, mas as crises vividas pela população do mundo todo também viraram assunto nas atrações que conseguiram ter novos episódios produzidos e exibidos na televisão. Na ficção, a pandemia e suas consequências foram abordadas em tramas dramáticas, afetuosas e até cômicas.

Na Globo, a série Amor & Sorte retratou como a pandemia afetou casais e famílias, enquanto os episódios especiais de Sob Pressão mostraram a dura realidade de médicos e pacientes num hospital de campanha.

Nos Estados Unidos, séries dramáticas também entraram na onda e incluíram questões relacionadas à Covid-19 em seus episódios. This Is Us e Grey’s Anatomy estão nesta leva.

Relembre como a pandemia foi retratada na ficção televisiva em 2020:

reprodução/TV Globo

Mãe e filha protagonizaram Amor & Sorte

Amor & Sorte

Em setembro, a Globo lançou Amor & Sorte, série de quatro episódios. Todos tiveram um diferencial afetuoso: os atores que participavam já estavam morando juntos ou pertenciam à mesma família. A premissa da atração foi mostrar diferentes perspectivas de relacionamentos durante a pandemia.

A série foi elogiada e bem-sucedida ao mostrar as desavenças de uma filha com sua mãe idosa –interpretadas por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro– que se mudam para um sítio para se protegerem do vírus. Também tocou o público a história de um casal (vivido por Emilio Dantas e Fabiula Nascimento) que estava prestes a se separar quando a quarentena chega e os força a permanecer morando juntos durante mais algum tempo.

Nos episódios, os atores cuidaram pessoalmente de toda a parte técnica, como iluminação e gravação (com consultoria de profissionais à distância).

reprodução/TV Globo

Médicos sofreram em Sob Pressão em 2020

Sob Pressão

O drama médico da Globo teve dois episódios especiais neste ano, com o subtítulo Plantão Covid. Evandro (Julio Andrade), Carolina (Marjorie Estiano) e seus colegas médicos enfrentaram a missão de cuidar de doentes num hospital de campanha exclusivo para pacientes com o novo coronavírus.

Vários aspectos da doença foram explorados, como um rapaz que foi para uma festa e passou a doença para a irmã, uma jovem que não resistiu e um idoso em risco maior que sobreviveu, o esforço contínuo dos médicos para salvar vidas e o estado delicado em que um dos profissionais ficou ao contrair a doença. Os episódios provocaram tensão, comoção e reflexão nos telespectadores.

reprodução/Globoplay

Bruno Mazzeo gravou série em sua casa

Sinta-Se em Casa e Diário de um Confinado

Com um ano tão difícil, o humor também passou por uma renovação. Enquanto os programas mais tradicionais da Globo viveram de reprise e foram cancelados, a emissora teve novas atrações lançadas a princípio no Globoplay. Marcelo Adnet fez muito sucesso com o Sinta-se Em Casa, em que encenava esquetes de humor com imitações de personalidades da mídia e da política em poucos minutos.

Várias declarações sobre a pandemia e as crises ocorridas nesse período foram retratadas por ele. Tudo era feito dentro da casa do humorista, com poucos acessórios e gravações da mulher dele. Adnet provou mais uma vez seu talento, e o projeto de 179 episódios viralizou várias vezes nas redes sociais.

Já Bruno Mazzeo investiu na dramaturgia cômica: ele e a mulher, a diretora Joana Jabace, criaram e gravaram a série Diário de um Confinado, em que Mazzeo vive os dramas e confusões de um homem que ficou em casa sozinho na quarentena. A série foi exibida na programação da Globo e ainda teve um episódio extra de Natal.

reprodução/NBC

Pandemia e racismo foram temas de This Is Us

This Is Us

Nos Estados Unidos, o drama com a pandemia foi intenso em This Is Us. A série, já conhecida por fazer os fãs chorarem a cara episódio, passou a retratar também questões de nosso tempo na quinta temporada, como a pandemia e o racismo.

“Quando você pensa em Kate [Chrissy Metz] e Toby [Chris Sullivan] nervosos ao quererem adotar uma criança, isso se torna uma decisão muito mais complicada durante a pandemia. Há a realidade do nosso mundo. Não é porque tem um vírus por aí que não existem mais crianças precisando de um lar. Essa história sempre esteve nos planos da temporada, mas, agora, vamos abordar de uma maneira diferente. Ter um filho também será uma experiência nesses tempos”, disse Dan Fogelman, criador da série, ao dar uma prévia sobre a temporada.

divulgação/ABC

Meredith Grey também lida com a pandemia

Grey’s Anatomy

A principal série médica da TV norte-americana também não ficou de fora da maior crise de saúde do século. Médicos consultores da trama alertaram que seria “irresponsável” não falar sobre o assunto, então a pandemia também aparece na 17ª temporada. Segundo Krista Vernoff, a chefe de Grey’s Anatomy, o coronavírus não será o grande tema de todos os episódios, mas aparecerá de maneira constante no cotidiano dos personagens.

“Dá para contar uma história leve sobre as pessoas que estão de quarentena, dentro de suas casas. Tem também como apresentar a vida dos médicos que não vão para seus lares para não exporem suas famílias a um contágio, e assim se juntam para alugar uma casa e entram em uma nova rotina. Há muitas situações relacionadas à Covid-19 para abordar que não sejam necessariamente sobre morte e desespero”, disse Krista.