Como acabar com a ansiedade antes de uma prova?

Acredite ou não, é muito normal se sentir ansioso(a) antes de uma prova importante. Porém, o nível de ansiedade pode merecer uma atenção quando ele prejudica a saúde e prejudica o desempenho na prova em questão.

O esgotamento mental que vem da ansiedade pode surgir quando o estudante precisa lidar com várias coisas ao mesmo tempo: a pressão de ir bem em uma prova, os longos períodos de estudos e a necessidade de adequação do tempo de estudo com outras atividades importantes, como um trabalho, por exemplo.

Ansiedade x Nervosismo

Para entender como controlar e se sentir menos ansioso(a), existem diversas técnicas que podem ser praticadas, mas primeiro é importante compreender a diferença entre ansiedade e nervosismo.

Pode ser difícil de acreditar, mas os dois não são a mesma coisa! O nervosismo é temporário, ele vai desaparecendo a partir do momento o stress vai embora.

A ansiedade é um transtorno psiquiátrico que se desenvolve a partir de sintomas complexos, não pode ser controlada e possui efeitos físicos visíveis e bem sérios. Geralmente, quem apresenta um quadro ansioso precisa de ajuda profissional para indicar qual é o melhor tratamento a ser seguido.

Como acabar com a ansiedade no período pré-provas?

Confira algumas dicas podem ajudar você a se sentir menos ansiedade antes das provas:

Boas noites de sono

Você sabia que noites mal dormidas aumentam o cortisol, hormônio do estresse? Tente manter um padrão do sono durante o período de estudos e, antes da prova, vá se deitar mais cedo do que o habitual e descanse bastante.

Exercícios físicos

A atividade física é muito benéfica, tanto que pode ajudar a combater a preocupação excessiva. Quando praticado por um longo período de tempo, pode diminuir os níveis de ansiedade e estresse e, de quebra, relaxar.

Coma comidas leves

A alimentação saudável é super importante, ao longo prazo, ela pode fazer com o que o seu corpo fique menos suscetível a diversas doenças físicas e mentais. Tente se alimentar com equilíbrio ao longo do período de estudos e antes da prova, evite alimentos gordurosos, eles podem atrapalhar o funcionamento do corpo e até aumentar o nível de ansiedade.

Não estude na véspera

Se você estudou muito durante um longo período, é melhor deixar os estudos de lado na véspera da prova, pois isso vai ajudar a encarar o teste com mais tranquilidade. Tente repassar as matérias estudadas com um pouco de antecedência e na véspera, tente e divertir e descansar para que você chege na prova mais relaxado(a).

Entender o que é e como controlar o nervosismo e ansiedade é a chave para uma boa performance nas provas, agora é com você, aproveite nossas dicas e boa sorte nas provas!