Como atingir seus objetivos nos treinos em 2021

Mais um ano está chegando ao fim e esta é a época em que é tradição as pessoas fazerem algumas resoluções de treinos saudáveis que pretendem cumprir no começo do ano que está surgindo.

Porém, muitas dessas resoluções não vão para frente. Que tal começar o ano de 2021 de uma forma diferente?

Normalmente, essas metas de treinos não vão para frente pela falta de três tipos de focos:

Emocional: a forma de como você se relaciona com seu objetivo. Por exemplo: como você pensa nele? Como fala dele? É algo positivo ou você o vê como algo negativo?

Insistência: entender que não é do dia para a noite que as coisas irão mudar e trabalhar a resiliência para seguir motivado.

Visionário: falta de um objetivo claro. Por exemplo: como estou agora e como gostaria de estar daqui há 6 meses.

Sabendo disso, veja alguns passos que poderão ajudar a impedir que alguns desses fatores prejudiquem seus objetivos de serem alcançados e que você tenha mais foco para conquistá-los.

Como ter mais foco em seus objetivos

Antes de mais nada, é necessário entender que a força de vontade vem de nós. Apenas você sabe o quão importante é uma rotina saudável para o seu próprio bem estar.

Investimento

É importante que você tenha organizado todos os gastos que terá com esse projeto de treinos, aqui você pode adicionar tudo, como: valor da academia, custo das roupas, acessórios para treino em casa, mudança na alimentação e, até mesmo, o tempo que será dedicado à prática dos exercícios físicos.

Com este detalhamento em mãos, você terá um controle financeiro maior e saberá o quanto foi gasto ali. Assim, as chances de você desistir e “sair no prejuízo” serão mínimas.

Objetivo claro

Neste ponto é necessário ampliar o seu foco visionário, ou seja, estipule um objetivo claro e bem detalhado de forma que você enxergue o resultado final.

Por exemplo: Começar a fazer uma luta, começar a surfar, quero correr 10km, que perder 13kg.

Convide outras pessoas para os treinos

Ter outras pessoas para realizar os treinamentos com você é uma forma de ter mais motivação. Principalmente se elas tiverem objetivos semelhantes ao seu.

Defina prazos e metas

Estipule uma data de início e término do seu programa de treinos, dessa forma, você saberá quanto tempo terá para atingir seus objetivos.

É importante criar metas de curto e médio prazo, como: perder 0,5kg por semana, perder 4kg por mês.

Dessa forma, você sentirá mais motivação quando atingir essas metas menores e, no final, alcançará o objetivo principal.

Estipular quando e onde fará os treinos

Faz-se necessário o planejamento com antecedência da sua semana de exercícios, seja na academia, em casa ou no parque. Essa parte é uma das mais importantes para a organização da sua rotina diária e para criar um compromisso com o treino estabelecido.

Propósito do treino

Encontre motivos que façam sentido para você buscar o objetivo definido, como ter mais disposição, mais qualidade de vida, etc.

Dessa forma, quando faltar motivação, você busca por esse propósito e terá consciência do porquê entrou nessa.

Monte um planejamento

Realizar um planejamento traz maior clareza de como você trabalhará, por exemplo: para conseguir atingir minha meta de emagrecimento precisarei passar em uma nutricionista e montar um plano de treinos com um personal.

Seguindo essas dicas e, principalmente, organizando-se bem, você conseguirá conquistar seus objetivos em 2021. Tenha muito foco e insista, somente assim você alcançará seus resultados.