Como ativar a verificação em 2 etapas no PS4

O PS4, assim como praticamente todos os dispositivos que necessitam de uma conta para identificação, tem a opção de enviar um código SMS como garantia de acesso seguro. O procedimento é simples e pode ser feito pelo próprio console.

A importância de ativar a verificação em duas etapas é evitar possíveis invasões e acessos indevidos à conta e, consequentemente, ter seus dados roubados, além de correr o risco de perder jogos e aplicativos adquiridos.

Confira o procedimento de configuração.

1. Na tela inicial do PS4, vá até “Configurações”.

2. Acesse “Gerenciamento da conta”.

Acesse a opção “Gerenciamento da conta”.Fonte: Diego Borges / Reprodução

3. Selecione a opção “Informações da conta” e vá até “Segurança”.

Acesse a opção “Segurança” para continuar o procedimento de configuração.Fonte: Diego Borges / Reprodução

4. Caso não esteja logado com sua conta, realize o login. Em seguida, vá para a opção “Verificação em duas etapas”.

Acesse “Verificação em duas etapas” para configurar um número de celularFonte: Diego Borges / Reprodução

5. Acesse “Configurar agora”.

6. Adicione o número do celular (com DDD) para qual o sistema enviará um código toda vez que você fizer o login no PS4.

7. Você vai receber uma mensagem no celular informado para a confirmação do procedimento.

Com tudo configurado, seu número de celular irá aparecer como cadastrado na conta.Fonte: Diego Borges / Reprodução

Com tudo configurado, você será desconectado da conta de todos os dispositivos em que esteja usando seu ID da PSN, então será necessário se reconectar já realizando o processo de verificação em duas etapas.

Também é possível gerar códigos únicos de backup para caso de perda do número cadastrado ou se, por algum outro motivo, você não conseguir mais receber o código de verificação.

Para acessá-los, faça o seguinte procedimento.

1. Volte para a tela de verificação em duas etapas.

Na opção “Códigos de backup” você gera códigos únicos caso perca o acesso ao número de celular.Fonte: Diego Borges / Reprodução

2. Acesse a opção “Códigos de backup”.

3. Anote os códigos e não os disponibilize para ninguém. Eles serão necessários caso você não consiga acessar sua conta um dia.

