Gostou de um vídeo do Pinterest, mas não sabe como baixá-lo? A rede social oferece uma ampla variedade de conteúdo, como receitas, dicas e tutoriais, permitindo salvar fotos/ilustrações diretamente no celular ou computador. Esse recurso rápido, porém, não está disponível para imagens em movimento.

A melhor saída é recorrer a ferramentas externas que permitem fazer todo o processo de forma rápida. No geral, o caminho é basicamente o mesmo: basta copiar a URL original do vídeo e colá-la em algum site com esse recurso. Veja a seguir como fazê-lo em diferentes dispositivos.

Como baixar vídeos do Pinterest no computador

A ferramenta Pinterest Video Downloader foi a nossa escolhida para este tutorial no computador. Por estar disponível diretamente no navegador, a principal vantagem aqui é a de não precisar de softwares extras para usá-la — o que ainda garante um reforço extra na segurança de sua máquina. Confira o passo a passo:

1. Vá até o Pinterest e copie o link do vídeo de seu interesse, conforme as setas indicadas abaixo.

Captura de imagem de vídeo a ser baixado no PinterestFonte: Pinterest/Reprodução

2. Acesse o site do Pinterest Video Downloader e cole no campo abaixo o link do vídeo; depois, clique em “download”.

Imagem do site Pinterest Video DownloaderFonte: Pinterest Video Downloader/Reprodução

3. Clique no sinal de três pontinhos ao lado do conteúdo baixado; em seguida selecione a opção “fazer o download”, para salvá-lo em seu computador.

Ferramenta permite salvar rapidamente vídeo do Pinterest no PCFonte: Pinterest Video Downloader/Reprodução

Como baixar vídeos do Pinterest no celular

No celular, é possível baixar vídeos do Pinterest no navegador, seguindo etapas similares às anteriores. Aqui fizemos o passo a passo na versão Android; confira:

1. Abra o app no aparelho e toque no sinal de três pontinhos, no canto direito da tela.

Captura de imagem de vídeo a ser baixado no Pinterest através do celularFonte: Pinterest/Reprodução

2. Toque na opção “copiar link”.

Copiar link do vídeo no app é um dos caminhos para salvá-lo no celularFonte: Pinterest/Reprodução

3. Abra o app do seu navegador e vá até o site do Pinterest Video Downloader. Cole o link no campo indicado abaixo e, depois, selecione o botão de download.

Plataforma permite baixar vídeos do Pinterest sem instalar appFonte: Pinterest Video Downloader/Reprodução

4. Após o vídeo ficar disponível, toque no sinal de três pontinhos e, por fim, em “fazer download”.

Conteúdo é salvo rapidamente no celularFonte: Pinterest Video Downloader/Reprodução

Prefere uma ferramenta mais completa? A Keep Save It permite baixar vídeos e gifs não só do Pinterest, como também de diversas plataformas — Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Twitch, dentre outras. Para usá-la, é só seguir as mesmas etapas anteriores no navegador do seu PC ou celular, copiando o link do conteúdo e colando-o no campo de download.