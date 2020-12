Como Darlan, do Grêmio, foi de reserva do time B a um dos destaques da equipe no ano

Darlan é uma das boas surpresas do Grêmio, que enfrenta o Guaraní-PAR, pelo duelo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (03/12), na Arena Grêmio. Na partida de ida, a equipe gaúcha venceu por 2 a 0.

Durante o período no qual o volante Maicon sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no começo de novembro, o volante de 22 anos se firmou como titular e não foi derrotado. Em cinco jogos – quatro vitórias e um empate – o time tricolor sofreu apenas dois gols.

Além disso, foi bastante elogiado pelo bom desempenho ao lado de outros jovens vindos da base: Jean Pyerre e Matheus Henrique.

Na última partida do time gaúcho, vitória sobre o Goiás, na segunda-feira, pelo Brasileirão, o meio-campista foi reserva, mas pode ser utilizado pelo técnico Renato Gaúcho contra os paraguaios.

Após começar a carreira no São Borja-RS, Darlan chegou às categorias de base do Grêmio em 2010. Por ter jogado por um tempo como meia, ele não faz o estilo marcador e tem como uma das principais características ser um segundo volante de bom passe. Ele gosta de conduzir a bola ao ataque e de participar da construção das jogadas de gols.

Uma das maiores referências do volante é o ex-jogador Xavi, um dos maiores ídolos da história do Barcelona. Além disso, o jovem se espelha em Maicon e Thiago Alcantara, do Liverpool.

Convocado para a seleção brasileira sub-15, ele disputou e 2018 a Copa Wianey Carlet pelo grupo de transição, disputando 17 jogos e marcando dois gols.

No ano passado ele foi chamado para completar os treinos do time principal e viu sua carreira mudar.

“Naquele momento eu estava na reserva da equipe de transição [formada por jogadores sub-23] e o treinador rodava muito a equipe. Os titulares do time de transição iriam jogar umas partidas do Gaúcho e os reservas foram completar os treinos para o time principal”, disse Darlan ao FOX Sports.

Após se destacar nas atividades, ele foi elogiado pelo auxiliar-técnico de Renato Gaúcho, Alexandre Mendes, e ganhou uma semana para mostrar serviço.

Depois disso, permaneceu nos profissionais e estreou na vitória do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho por 3 a 0 sobre o São José-RS na Arena. Após o jogo, ele foi muito elogiado pelo atacante André.

Em junho de 2020, Darlan ampliou o vínculo com o clube até dezembro de 2023. A multa rescisória do contrato é de 150 milhões de euros, cerca de R$ 900 milhões na cotação atual.

Parte da comissão recebida pela renovação foi doada para o Instituto Geração Tricolor, mantido pelo clube gaúcho.