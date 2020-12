Como é quarentena de Silvio Santos longe do SBT · .

Prestes a completar 90 anos, Silvio Santos segue as recomendações dos órgãos de saúde à risca e permanece de quarentena em sua mansão no Morumbi, na zona sul de São Paulo, desde março. É de lá que o apresentador dá ordens e pitacos em relação ao SBT, sempre por telefone, e eventualmente ainda escreve cartas.

Silvio despacha de um escritório que tem na residência. Foi de lá que promoveu as diversas mudanças do antigo Fofocalizando nesta temporada. O programa mudou de nome (virou Triturando), de apresentadora (Lívia Andrade foi trocada por Chris Flores) e de comentaristas (Ana Paula Renault e Flor Fernandez foram efetivadas ao lado de Gabriel Cartolano).

O . conversou com pessoas próximas ao apresentador e apurou que ele está bem de saúde, tem feito acompanhamento médico e está ativo como empresário. Ele continua tendo participação em decisões importantes do SBT, como a aprovação da compra da Copa Libertadores da América.

Em uma das raras declarações públicas neste ano, Silvio Santos se pronunciou em um comunicado disparado pela assessoria de imprensa da emissora no dia da assinatura de contrato com a Conmebol. “O público do SBT vai vibrar mais ainda com os gols que serão feitos na Libertadores”, escreveu o “patrão”.

A única função que Silvio Santos não desempenhou neste ano foi a de apresentador. Em 60 anos como “animador”, ele nunca ficou tanto tempo sem gravar quanto em 2020, conforme apontou o colunista Mauricio Stycer, do UOL.

Em março, quando retornou das longas férias em Orlando, nos Estados Unidos, o dono do SBT entrou no período de isolamento por conta da Covid-19. Ele chegou a “ameaçar” voltar a gravar quando o número de casos na Grande São Paulo estava em queda, mas (de forma racional) permaneceu em casa.

O domingo do SBT sente falta dos programas inéditos de Silvio Santos. A atração, que mantinha índices na casa dos 12 pontos no ano passado, perdeu praticamente um terço do seu público e sofre para dar mais de 8 de média com as reprises em 2020.

Pelo segundo ano consecutivo, Silvio ficou de fora do Teleton e os telespectadores não puderam vê-lo ao vivo na TV, o que aconteceu pela última vez na maratona solidária de 2018. No ano passado, o comunicador não participou do evento porque estava gripado.

Silvio Santos exibe cabelos brancos em vídeo para Luciano Hang (Foto: Reprodução/Instagram)

Também sem frequentar o salão do cabeleireiro e amigo Jassa, Silvio Santos está praticamente com todos os fios brancos, o que só foi descoberto após Luciano Hang, dono das lojas Havan, compartilhar uma mensagem que o dono do SBT enviou em outubro, mês em que o empresário patrocinador de diversos programas da emissora fez aniversário.

Durante o período de isolamento social, o “patrão” ainda escreveu uma carta que se tornou prefácio do livro Sonho Sequestrado, de autoria do Marcondes Gadelha. A obra aborda a corrida frustrada de Silvio Santos nas eleições presidenciais de 1989.

No texto ao “amigo”, datado de 31 de julho de 2020, o apresentador admitiu que o livro o deixou “com lágrimas de saudade e emoção ao trazer de volta aqueles compromissos” e confessou que a memória já não é mais a mesma.

“Como muito de meus órgãos, incluindo o óbvio, que não funciona há muito tempo, minha memória a cada dia que passa vai se apagando vagarosamente. Este seu livro me lembra de acontecimentos que eu já tinha esquecido e me deixa emocionado a cada página que leio”, escreveu o patrão.

Neste sábado (12), o comunicador completa 90 anos. Algumas emissoras, como a Record, preparam homenagens. No SBT, no entanto, não haverá festa.

O empresário Silvio Santos não gosta de exaltar a figura do apresentador. A única comemoração deve acontecer mesmo em sua casa, ao lado da mulher Iris Abravanel, das filhas, genros e netos.