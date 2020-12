Como fazer a Identidade Digital [DNI]

Cada vez mais as pessoas querem ter tudo na palma da mão, ou melhor dizendo, no celular. Com a velocidade do desenvolvimento tecnológico, esta possibilidade está crescendo a passos largos, em todo o mundo. Já são contas de banco, carteira de motorista, assistência médica, entre outros na tela do seu smartphone.

DNI (Documento Nacional de Identificação)Fonte: Reprodução / DNI

Uma nova possibilidade é o DNI (Documento Nacional de Identificação), que reúne o CPF, a Certidão de Nascimento e o Título de Eleitor, em um único documento. O DNI é gerado por um aplicativo gratuito, disponibilizado pelo Governo Federal e que pode ser utilizado em smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

O documento digital possui a mesma validade dos impressos, podendo facilitar a vida do cidadão. Mas para tirar o DNI é necessário ter realizado o cadastro da biometria em um cartório eleitoral. Caso não tenha feito, fique tranquilo que também explicaremos como proceder.

1 – Como realizar a biometria?

Para tirar o DNI é necessário ter feito a biometria no cartório eleitoral. Caso ainda não tenha feito, basta acessar o site da Justiça Eleitoral, clicar no seu estado e seguir os passos determinados. Você será levado para uma tela de agendamento.

Clique no seu estado para realizar o agendamento da biometriaFonte: Justiça Eleitoral

Vale lembrar que a marcação de datas para realizar a biometria está paralisada, devido as eleições municipais. Logo após o exercício de cidadania, o sistema estará apto para realizar novamente o processo.

2 – Como gerar a DNI

Se você já fez o cadastro da biometria, basta seguir os passos a seguir. Antes de prosseguir é importante saber que será necessário fazer um processo virtual e outro pessoal.

A primeira etapa consiste em realizar um pré-cadastro no aplicativo. A validação do restante precisa ser feita de forma presencial, em um dos postos de atendimento indicados após o cadastro.

Pré-cadastro para gerar o DNI (Documento Nacional de Identificação)Fonte: DNI

1 – Baixe o aplicativo, escolhendo a opção para Android ou IOS;

2 – Após instalá-lo, faça o pré-cadastro e compareça pessoalmente a um dos postos de atendimento indicados no aplicativo;

3 – No posto de atendimento serão validados os dados biométricos, à partir da análise de impressões digitais e fotografias do emitente do DNI;

4 – Caso as informações sejam confirmados pela Justiça Eleitoral, o cidadão poderá emitir o DNI, a partir do smartphone ou tablet.

O DNI (Documento Nacional de Identificação) foi aprovado pelo presidente Michel Temer, em fevereiro de 2018, com o intuito de reunir diversos registros civis em um único documento, com validade em todo o território nacional. A nova identificação dispensa a apresentação de outros papeis, como CPF, certidão de nascimento, casamento ou título de eleitor.