Como fazer um PIX pelo Banco Inter

Os correntistas do Banco Inter já podem fazer transferências e pagamentos utilizando o PIX. O novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central funciona 24 horas, todos os dias, inclusive feriados e fins de semana, aparecendo como uma evolução dos tradicionais TED e DOC.

Lançada recentemente pelo Banco Central, a ferramenta é gratuita e pode ser usada para enviar e receber dinheiro para clientes de qualquer banco, com a quantia chegando ao destinatário em poucos segundos.

Depois de mostrarmos como funciona o PIX no Banco do Brasil, C6 Bank e PicPay, chegou a vez de aprender como fazer um PIX no Banco Inter. No tutorial abaixo, explicamos como transferir e receber em sua conta de maneira bem simples.

Cadastrar chaves PIX no Banco Inter

A forma mais fácil de fazer um PIX é utilizando as chaves, que podem ser o seu CPF, o número do celular ou o e-mail. Também há a possibilidade de gerar uma chave aleatória, criada pelo próprio banco.

Usando um desses códigos, não é necessário informar os números da agência e da conta do destinatário, basta digitar a chave na hora de transferir.

Para cadastrar suas chaves no Inter (é possível ter até cinco delas), siga estes passos:

Passo 1

Abra o app do banco, faça login e toque em “PIX” na página inicial;

Tela inicial.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 2

Em seguida, escolha “Gerenciamento de chaves”.

Ir ao menu das chaves.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 3

Agora, pressione “Cadastrar chave”.

Iniciar cadastro de chave.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 4

Escolha o tipo de chave desejada, tocando na opção correspondente.

Tipos de chaves.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Por fim, confirme a sua chave.

Fazer transferência pelo PIX do Inter

Feito o cadastro das chaves, que serão usadas para receber de outras pessoas, vamos aos passos para efetuar uma transferência via PIX no app do Banco Inter.

Essa opção pode ser acionada quando você precisar enviar dinheiro a qualquer momento, sem se prender aos horários bancários convencionais. Em vez de fazer TED ou DOC, siga as dicas abaixo.

Passo 1

Na tela inicial da sua conta, toque em “PIX”.

Abrindo o PIX.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 2

Selecione a opção “Pagar”.

Transferir com o PIX.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 3

Escolha uma das opções disponíveis (QR Code, chave de CPF/CNPJ, celular, e-mail, dados bancários ou código).

Opções para enviar um PIX.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 4

A seguir, faça a leitura do QR Code ou informe os dados de quem vai receber, conforme a opção escolhida.

Campo para digitar a chave do destinatário da transferência.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 5

Digite o valor da transferência.

Informe o valor a transferir.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 6

Confirme os dados do destinatário e toque em “Pagar”.

Confirme o envio do dinheiro.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 7

Na sequência, o app exibirá o comprovante da transação, que poderá ser armazenado e(ou) compartilhado.

Comprovante da transação.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Como receber um PIX pelo Inter?

Está precisando receber alguma quantia? Use a função de recebimento disponibilizada pelo banco, por meio da qual o dinheiro chega na hora.

Veja como é fácil.

Passo 1

Abra o app e toque em “PIX”.

Menu da ferramenta.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 2

Selecione a opção “Receber” na próxima tela.

Abrindo as opções para receber um PIX.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 3

Escolha “PIX Estático” ou “PIX Dinâmico”, conforme a sua necessidade.

Defina o tipo de código para o recebimento.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 4

Selecione a chave que será usada na transação e toque em “Continuar”.

Escolha a sua chave para receber.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 5

Digite o valor a receber, as informações de identificação e descrição, caso queira, e pressione “Continuar”.

Você pode colocar o valor a receber ou deixar em branco.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Passo 6

Toque em “Compartilhar para receber” e escolha como quer enviar o código para a pessoa que fará o pagamento.

Compartilhe o código da transação com quem vai lhe pagar.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Aguarde o envio do dinheiro na sua conta.

Extrato de transações do PIX

Você pode acompanhar todas as transações feitas por meio do novo sistema de pagamentos instantâneos na opção “Extrato e devoluções”, na página inicial do PIX.

Extrato do PIX.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Ao tocar nela, é possível ver as transferências feitas e recebidas, com os detalhes de cada (valores, datas etc.).