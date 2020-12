Muita gente está curiosa para saber como funciona o PIX, o novo sistema de pagamentos e transferências instantâneos do Banco Central. Portanto, é natural que dúvidas surjam durante o uso dele, já que a tecnologia entrou em funcionamento no dia 16, ou seja, ainda é bem recente.

Dada a quantidade de opções disponíveis, é sempre interessante contar com um passo a passo detalhado, já que ele pode variar de uma instituição para a outra. Aqui, você confere um tutorial completo de como fazer um PIX pelo C6 Bank.

Então, abra seu aplicativo, acesse sua conta e nos acompanhe.

Criando sua chave

1. Tela inicial

Na seção “Pix”, toque em “minhas chaves”.

2. Chaves ainda disponíveis

Note que nessa tela você pode verificar as chaves ativas e aquelas que ainda não foram ativadas, além de cadastrar uma nova. Toque em “cadastrar chave”.

3. Selecione a desejada

Clique em “cadastrar chave” e siga os passos recomendados pelo aplicativo para finalizar o processo.

Caso a chave esteja cadastrada em outra instituição e você queira realizar a portabilidade, é aqui que as orientações serão fornecidas. Preste atenção em todas elas.

Transferindo valores

1. Tela inicial

Na seção “Pix”, toque em “transferir”.

2. Selecione o tipo de chave de destino

Note que você pode acessar sua agenda de contatos. Na opção “Pix copia e cola”, você deve inserir o código enviado pela pessoa ou instituição, sem se esquecer de elemento algum. Também é possível escanear um QR Code.

3. Insira o valor desejado

4. Confira as informações

Se desejar, insira uma descrição e agende a transferência se for o caso (ou, do contrário, ela será executada no mesmo momento).

5. Confirme a transação

6. Insira a senha do cartão

7. Confira o comprovante

Recomenda-se checar o comprovante, salvá-lo ou compartilhá-lo.

Realizando pagamentos

1. Tela inicial

Na seção “Pix”, toque em “pagar”.

A câmera se abrirá automaticamente para identificar um QR Code e, caso queira, é possível inserir o código enviado pela pessoa ou instituição; para isso, basta tocar na opção que aparece na tela e colar as informações.

2. Insira as informações exigidas

Prossiga com o processo até finalizá-lo.

Recebendo valores

1. Tela inicial

Na seção “Pix”, toque em “receber”.

2. Insira o valor

Se desejar insira um valor ou crie um QR Code sem especificar a informação. É opcional adicionar uma descrição.

3. Compartilhe

Copie o link ou compartilhe a imagem e envie ao destinatário.

Considerações finais

É possível utilizá-lo em qualquer hora e dia da semana, e o processo é concretizado em poucos segundos. Resumindo, o dinheiro cai na conta de destino instantaneamente.

Não deixe de conferir como o PIX funciona em outras instituições.