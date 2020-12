Muita gente está curiosa para saber como funciona o PIX, novo sistema de pagamentos e transferências instantâneos do Banco Central, e é natural que dúvidas surjam durante o uso, já que a tecnologia entrou em funcionamento no dia 16 – sendo ainda bem recente.

Dada a quantidade de opções disponíveis, é sempre interessante contar com um passo a passo detalhado, já que ele pode variar de uma instituição para a outra. Aqui, você confere um tutorial completo de como fazer um PIX pelo Itaú.

Então, abra seu aplicativo, acesse sua conta e nos acompanhe.

Criando sua chave

1 – Na tela inicial, toque na opção “Pix”

Fonte: Reprodução

2 – Na tela “Pix”, toque em “minhas chaves”

Fonte: Reprodução

3 – Selecione a conta à qual deseja vincular a chave

Fonte: Reprodução

4 – Selecione a chave que deseja vincular à sua conta e confirme

Fonte: Reprodução

Portabilidade

Caso sua chave esteja vinculada a uma outra instituição e você deseje transferi-la para o Itaú, é preciso:

1 – Na tela “minhas chaves Pix”, tocar em “portabilidade de chave”

Fonte: Reprodução

2 – Na tela que se abre, selecionar a chave desejada e tocar em continuar

Fonte: Reprodução

3 – Validar o processo, inserindo o código recebido por SMS

Fonte: Reprodução

4 – Confirmar a portabilidade

Fonte: Reprodução

5 – Finalizar o processo

Fonte: Reprodução

6 – Conferir o comprovante e, depois, confirmar a mudança no aplicativo da instituição à qual a chave estava associada

Fonte: Reprodução

Fazendo uma transferência

1 – Na tela inicial do PIX, toque em “transferir”

Fonte: Reprodução

2 – Escolha a opção desejada (aqui, selecionamos “chave Pix”)

Fonte: Reprodução

3 – Selecione o tipo de chave e insira as informações

Fonte: Reprodução

4 – Confira os dados de quem receberá

Fonte: Reprodução

5 – Selecione a origem do valor

Fonte: Reprodução

6 – Defina o valor

Fonte: Reprodução

7 – Revise as informações e confira a transferência

Fonte: Reprodução

8 – Digite a senha utilizada no caixa eletrônico

Fonte: Reprodução

9 – Salve o comprovante ou o compartilhe, se desejar. A transferência deve ser confirmada em poucos segundos

Fonte: Reprodução

Recebendo valores pelo PIX

1 – Na tela inicial do PIX, toque em “receber Pix”

Fonte: Reprodução

2 – Toque em “QR Code simples”

Fonte: Reprodução

3 – Insira o valor (se desejar) e selecione sua chave PIX (caso haja mais de uma); depois, toque em “gerar código”

Fonte: Reprodução

4 – Compartilhe com quem desejar

Fonte: Reprodução

Realizando pagamentos com o PIX

1 – Na tela inicial do PIX, toque em “Pix copia e cola”

Fonte: Reprodução

2 – Na tela que se abre, cole o código recebido (que é extenso; portanto não deixe elemento algum de fora)

Fonte: Reprodução

3 – Confira as informações e siga com o processo, inserindo a senha logo depois e verificando o comprovante gerado (que você pode compartilhar)

Fonte: Reprodução

Considerações finais

Note que, na tela inicial do PIX, você encontra as opções “extrato Pix”, na qual você pode visualizar todas as movimentações realizadas em sua conta por meio da modalidade, e “meus comprovantes”, na qual você encontra todos os documentos referentes às transações.

Além disso, não está disponível, ainda, a possibilidade de selecionar um contato de sua lista, mas, pelo que o aplicativo sugere, logo a função chegará. Por fim, sempre que achar necessário, é possível inserir descrições, o que facilita a identificação do que foi pago, transferido ou recebido.

No mais, é possível utilizá-lo em qualquer hora que seja de qualquer dia da semana, e o processo é concretizado em poucos segundos. Resumindo, o dinheiro cai na conta de destino instantaneamente.

