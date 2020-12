Como fazer um Pix pelo PicPay

O Pix chegou para facilitar transferências financeiras. Em vez de esperar por horários específicos e sofrer com a lentidão do TED ou DOC, agora essas transações podem ser realizadas de forma instantânea, de graça e em qualquer dia e horário. Embora muita gente já conheça a funcionalidade em bancos, o Pix também está disponível em aplicativos como o PicPay.

Isso facilita a vida de quem usa apps de carteira digital e não quer ficar preso à sua conta bancária para essas transferências. A boa notícia é que fazer um Pix pelo PicPay é bem fácil e só precisa de alguns toques no aplicativo mobile.

Cadastro de chaves do Pix pelo PicPay

Para cadastrar suas chaves de Pix pelo PicPay, você deve tocar na opção “Minhas chaves” na tela principal do Pix no aplicativo.

Aqui você consegue cadastrar e gerenciar suas chaves do PixFonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Nesta página, você poderá escolher entre quatro opções de chaves: seu CPF, número de telefone, e-mail ou uma chave aleatória. Como o PicPay já tem seus dados fornecidos na criação da conta, eles estarão preenchidos automaticamente nessa tela.

Há várias opções de chaves que você pode registrar.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Com isso, bastará escolher qual das chaves prefere cadastrar no PicPay. Só é bom ter em mente que você só pode cadastrar uma chave específica uma vez em um banco ou aplicativo. Então, se já fez o cadastro do Pix usando seu CPF ou e-mail em outro lugar, não será possível cadastrar essa mesma chave no PicPay.

É neste caso que ter outra conta de e-mail ou selecionar a opção de chave aleatória pode ser útil. Felizmente, você sempre pode tirar uma chave do cadastro de um banco ou app para cadastrá-la em outro serviço.

Quando fizer sua decisão, clique na chave desejada. Você receberá um aviso do PicPay te informando que um código numérico foi enviado ao seu e-mail para uma validação de segurança.

O email com código chega na mesma horaFonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Depois de inserir esse código, o app ainda pedirá sua senha do PicPay para confirmar e finalizar o cadastro da chave.

Dá para usar tanto sua senha como sua impressão digital.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Infelizmente, o cadastro em si não é instantâneo. Então você terá que esperar pela confirmação do PicPay, que ocorre das 9h às 18h.

Cadastros fora do horário de atendimento terão que esperar o dia seguinte.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Após essa confirmação, você poderá receber e fazer pagamentos usando a chave cadastrada à vontade.

Transferência pelo PicPay com o Pix

Além de receber pagamentos ao dar a sua chave cadastrada no PicPay para outras pessoas, você pode enviar dinheiro dessa mesma forma em poucos passos. O melhor é que você nem precisa ter uma chave Pix cadastrada para enviar dinheiro para outras pessoas.

Basta clicar em uma das modalidades de envio, seja uma das chaves comuns do Pix, um QR Code ou dados de conta bancária.

Não faltam opções para enviar dinheiro pelo PicPay.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Se escolher a chave comum, você deverá selecionar se ela é um número de celular, e-mail, CPF/CNPJ ou Chave aleatória. Em seguida, insira a chave escolhida e avance para a próxima etapa.

Aqui você escolhe a chave que preferir para a transferência.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

No caso do QR Code, basta escanear o código enviado a você.

Na opção de conta bancária, é só inserir os dados solicitados. Isso inclui a agência, a conta e o CPF do usuário.

Caso prefira, também dá para inserir só os dados bancários.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Independente da modalidade escolhida, a próxima página será a mesma. Nela, você verá o nome e os dados da pessoa que receberá o pagamento pelo Pix. É aqui que você deve inserir o valor do pagamento e escrever uma descrição se quiser.

A descrição aqui é totalmente opcional.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Confira os dados e certifique-se que estão todos corretos. Em seguida, toque no botão “Pagar”.

Para finalizar o pagamento via Pix pelo PicPay, insira a sua senha ou sua impressão digital. Com isso, o dinheiro vai ser transferido instantaneamente na conta do destinatário.

Quando confirmada, a transferência ocorre instantaneamente.Fonte: Reprodução/Luciana Anselmo

Achou interessante ter o Pix disponível no PicPay? Não deixe de comentar dizendo o que achou da novidade e se já está usando em suas transações.