como foi a última vez que rivais, hoje líder e vice-líder, disputaram título

A rodada de Boxing Day da Premier League colocou, mais uma vez, Liverpool e Everton nas duas primeiras colocações da Premier League, com o time vermelho tendo uma vantagem de três pontos para os rivais.

Esta disputa particular pelo topo terá sequência na 16° rodada, com a ESPN Brasil e o ESPN App transmitindo ao vivo e com exclusividade os jogos das duas equipes. Nesta segunda-feira (28), às 16h50, o Everton recebe o Manchester City, no Goodison Park. No mesmo horário, só que na quarta (30), o Liverpool visita o Newcastle no St. James’ Park.

Os dois times estavam na mesma posição de disputa de título do Campeonato Inglês em 1986/1987, antes da criação da Premier League. Naquele ano, o torneio ainda contava com 22 participantes e os clubes do país viviam a punição de exclusão de competições europeias, por conta dos incidentes da Tragédia de Heysel, na Bélgica.

Um fator em especial se assemelha à disputa atual entre os dois rivais. Na temporada anterior, os Reds, comandados por Sir Kenny Dalglish, eram os atuais detentores do título, assim como acontece atualmente com o time dirigido por Jürgen Klopp.

No final daquele campeonato, o Everton não deu margem para os rivais locais e, após 42 jogos, sagrou-se campeão com nove pontos de vantagem no topo. Esta foi a última conquista dos Toffees na liga.

Calvert-Lewin cabeceia para marcar o segundo gol do Everton sobre o Liverpool Getty

Passados mais de 23 anos, os comandados de Jürgen Klopp possuem nove vitórias, cinco empates e uma derrota. No último jogo, empataram em 1 a 1 com o West Brom em Anfield.

Já o elenco de Carlo Ancelotti chega embalado por uma vitória fora de casa, por 1 a 0, em cima do Sheffield United. A campanha marca nove triunfos, dois empates e quatro derrotas. O desafio é seguir a toada e acompanhar o Liverpool.