Como foi o Natal dos peões de A Fazenda 12 · .

Após a passagem por A Fazenda 12, os 20 peões do reality rural da Record aproveitaram o Natal em celebrações intimistas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). No entanto, o confinamento forçado não impediu a realização de bons momentos de união, como a realização de ato solidário e um pedido de casamento.

Jojo Todynho, campeã do reality, passou a ceia de Natal junto com os seus familiares e, em especial, a sua avó, Dona Rita. A veterana decidiu tirar um cochilo na sala, e a funkeira brincou com a situação: “Beyoncé da terceira idade, vai deitar na cama, bora!”.

Vice-campeão do programa, Biel seguiu com os familiares em Lorena, interior de São Paulo. Após ser feita de refém por bandidos, Stéfani Bays preferiu não compartilhar registros da sua comemoração natalina. JP Gadêlha também se ausentou das redes sociais.

Lipe Ribeiro aproveitou a véspera do Natal para formalizar o pedido de casamento com Yá Burihan. De joelhos aos pés da ex-De Férias com o Ex, o empresário reforçou o pedido feito no reality, agora com anel de compromisso e buquê de flores.

Os namorados Jakelyne Oliveira e Mariano passaram a noite separados, cada um com os seus familiares. No entanto, eles conversaram por videochamada e compartilharam o registro nas redes sociais.

Além do jantar em família, Raissa Barbosa distribuiu marmitas para pessoas em situação de rua. Lucas Strabko, o Cartolouco, comemorou a data com uma ceia enxuta, junto com o porteiro do prédio em que vive. Após compromissos em São Paulo, Tays Reis retornou à Bahia para celebrar a data com os familiares.

Luiza Ambiel se afastou das redes sociais e compartilhou breves registros da noite com os familiares, assim como Juliano Ceglia, Mateus Carrieri, Rodrigo Moraes, Lucas Selfie, Carol Narizinho, Fernandinho Beat Box e Lidi Lisboa. MC Mirella e Victória Villarim seguiram o caminho oposto e mostraram vários momentos da celebração nas redes sociais.

