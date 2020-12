Como Gabriel Leone se transformou para viver adolescente · .

Gabriel Leone estava com 25 anos quando assumiu o papel de Eduardo, o protagonista adolescente do filme Eduardo e Mônica. Ele teve de passar por uma boa transformação para interpretar o garoto de 16 anos criado por Renato Russo na música homônima da Legião Urbana. Leone perdeu o abdômen trincado, colocou aparelho nos dentes e aplicou mega hair.

O ator falou sobre a produção durante painel do qual participou na CCXP Worlds neste sábado (5), juntamente a Alice Braga (a Mônica do filme) e Rene Sampaio, diretor do longa.

Quando começou a gravar Eduardo e Mônica, em 2018, Leone havia acabado de gravar uma série –Dom, do Prime Video, em que interpretou um traficante perigoso do Rio de Janeiro. Por causa deste papel, ele estava sarado e com cabelo raspado.

Isso se tornou um problema para Eduardo e Mônica, já que o protagonista é descrito como um adolescente sem grandes atributos, um garoto que ainda jogava futebol de botão com seu avô e que em certo ponto da história deixa o cabelo crescer.

“Quando eu fazia prova de figurino, estava todo saradinho, e o Rene falava: ‘Não, cara, ele tem 16 anos, não pode ficar com esse corpo’. Foi uma ralação de dieta, mega hair na raiz, a questão do aparelho [nos dentes]. A caracterização foi fundamental. Eu vendo as fotos de como estava e como fiquei acho muito divertido”, falou Leone.

“Foi desesperador. Tinha que colar cabelo na cabeça dele, o cabelo não pegava, machucou o couro cabeludo”, lembrou o diretor.

Alice Braga vive Mônica

A caracterização de Leone realmente impressiona, e Alice Braga elogiou o trabalho do colega. Ela também passou por uma transformação em Eduardo e Mônica, mas não física.

Após conquistar sucesso nacional e internacionalmente com muitas produções dramáticas, como Cidade de Deus (2002), Ensaio Sobre a Cegueira (2008), A Rainha do Sul (2016) e We Are Who We Are (2020), Alice atuou pela primeira vez em sua carreira numa comédia romântica.

“O Rene queria exatamente isso, me tirar do drama, do peso, e trazer pra algo muito mais solar, viva, dinâmica, esse lugar de quem é 100% livre. Me tirar da zona de conforto. A gente tentou fazer ser verdadeira essa relação de como um complementa o outro, a diferença deles potencializa [o amor], e isso não deve ser a ruptura”, disse ela.

“O filme vai ser lançado num momento em que as pessoas estão precisando de um encontro assim. Tô louca para as pessoas verem o amor desse casal, a leveza dos personagens, a união. Foi muito diferente dos personagens que já fiz, que eram prostituta, coisa de fim do mundo, drama. Foi um balanço muito legal como atriz, foi muito lindo”, concluiu a atriz.

Eduardo e Mônica é uma produção da Globo Filmes e teve sua estreia adiada por conta da pandemia. O diretor revelou que houve propostas “quase irrecusáveis” para que o filme estreasse numa plataforma de streaming, mas a decisão de guardar a obra para estreia no cinema foi mantida (ainda sem data definida).

“Acho que a gente tem que celebrar o nosso cinema, ter essa conexão com o público. E pro nosso cinema acho que vai ser muito bom, vai valer a pena esperar”, afirmou Alice Braga.