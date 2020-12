Como Lampard tirou ’emprego dos sonhos’ de Terry e foi de amigo a rival do ex-companheiro de Chelsea e seleção na Inglaterra

Na última segunda-feira (28) de 2020, um duelo entre dois ex-companheiros de time promete ganhar todos os holofotes na abertura da 16ª rodada da Premier League. A partir das 14h30, e com transmissão ao vivo da ESPN Brasil e ESPN APP, Chelsea e Aston Villa fazem confronto direto na mais disputada competição da terra da Rainha, colocando Frank Lampard e John Terry frente a frente.

Por muitos anos companheiros no Chelsea, os dois ex-jogadores traçaram o mesmo caminho após abandonarem os gramados e hoje atuam como treinadores. Lampard é o técnico principal dos Blues, enquanto Terry é auxiliar de Dean Smith no Villa. Entretanto, o ex-zagueiro queria mesmo é estar ocupando a vaga do amigo que o Stamford Bridge lhe deu.

Dois anos mais novo do que Lampard, Terry, de 40 anos, nunca escondeu o seu anseio de um dia poder comandar os Blues, assim como o ex-companheiro. O zagueiro chegou a ter apoio, inclusive, de Roberto Di Matteo, técnico campeão da Champions League com o clube londrino na temporada 2011-12.

Quis o destino, entretanto, que Lampard conseguisse o ’emprego dos sonhos de Terry antes dele. Depois que se aposentou dos gramados, o antigo meio-campista dos Blues se preparou para ser treinador, até que assumiu o Derby County, na temporada 2018-19.

Pouco tempo depois, em julho de 2019, foi anunciado como técnico dos Blues. Nessa mesma época, Terry, que havia se aposentado dos gramados pelo Aston Villa há pouco tempo, já ocupava a função de auxiliar técnico no clube de Birgminham.

E com a volta do Villa à Premier League na última temporada, Lampard e Terry passaram de amigos a rivais. Agora, com a situação das duas equipes bem parecida, essa rivalidade ficou ainda mais acirrada.

Este será o quinto reencontro entre a dupla ex-Chelsea, o segundo desde que Lampard está nos Blues. No primeiro, vitória da sua equipe por 2 a 1 no Stamford Bridge. Já pelo Derby County, foram três jogos e três derrotas contra a equipe que tem Terry como auxiliar.

O Villa é o 7º colocado na tabela do Campeonato Inglês com os mesmos 25 pontos do Chelsea, que é o 8º porque tem saldo de gols menor. Vale lembrar ainda que o clube de Birgminham ainda tem dois jogos atrasados a disputar.