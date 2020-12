Como lidar com a falta de concentração?

Com o surgimento da pandemia por conta da Covid-19, diversas empresas optaram pelo home office para que seus colaboradores continuassem suas tarefas diárias sem terem riscos à saúde.

Porém, manter a concentração em uma mesma tarefa por muito tempo pode ser um grande desafio para muitas pessoas.

Ainda mais com as distrações de casa e a popularização das redes sociais, a concentração se tornou ainda mais difícil.

Por esse motivo, o número de trabalhadores com dificuldade de concentração no trabalho aumentou bastante no ano de 2020 e ignorar esse problema pode gerar consequências graves no dia a dia, além da diminuição da produtividade, as pessoas tendem a ficar facilmente irritadas e estressadas.

Caso você tenha esse problema, separamos algumas informações que te ajudarão a superá-lo.

Por que a falta de concentração é prejudicial?

A concentração é um estado mental que nos permite focar em determinada atividade. Ela é essencial para o trabalho e impacta diretamente em nossa produtividade.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Microsoft mostra que em 2000 o tempo de atenção de uma pessoa era de 12,20 segundos e em 2015 passou a ser de 8,25 segundos.

Como essa redução aconteceu? Segundo a pesquisa, a capacidade de concentração dos humanos está reduzindo por conta dos dispositivos portáteis e das mídias sociais.

A tecnologia não é o único problema, muito pelo contrário, já que ela tem facilitado que as pessoas sejam multitarefas, o que aumenta faz com que a produtividade aumente, mas, acaba atrapalhando a concentração no trabalho.

Essa mudança rápida de atenção que vem sendo exigida neste período de pandemia, pode provocar mais cansaço e irritabilidade, gerando um aumento nos casos de ansiedade e estresse, tornando o cérebro sobrecarregado.

Além disso, por conta do isolamento social, muitas pessoas estão com dificuldade para dormir por conta das preocupações do dia a dia, sendo este um agravante da falta de concentração.

Utilizar algumas táticas para driblar os contratempos e melhorar o foco nas tarefas do dia a dia pode ser um grande aliado para o trabalho.

Táticas para driblar a falta de concentração

O dia a dia não está nada fácil para muitas pessoas, por isso, separamos algumas dicas para você tentar melhorar sua concentração durante o home office e, consequentemente, aumentar sua produtividade.

Desenvolva hábitos saudáveis

Esse é um dos pontos mais importantes, e um dos mais difíceis de se seguir.

Desenvolver hábitos mais saudáveis como ter uma boa noite de sono, realizar atividades físicas e melhorar a alimentação, ajudam bastante a aumentar a concentração no trabalho.

Por isso, evite alimentos industrializados e com muito açúcar, opte por refeições mais saudáveis com vegetais, proteínas leves e frutas. E, claro, hidrate-se sempre!

Trabalhe em um local apropriado

Por conta do isolamento social, foi necessário encontrar soluções improvisadas para seguir com o home office e não deixar a produtividade cair.

Porém, separar um local apropriado e calmo para realizar suas tarefas é fundamental para não ter falta de concentração.

Caso não consiga fugir do barulho, procure recursos que te auxiliem, como fones de ouvido. O ponto principal é eliminar as distrações do ambiente para que não tirem seu foco do trabalho.

Faça pequenas pausas

Mesmo que você consiga focar em uma tarefa por muito tempo, seu cérebro precisa de um descanso. Por isso, para que não haja falta de concentração ao longo do trabalho, pare um pouco.

Tome um café, faça um alongamento, saia da frente do computador, você verá que essas pequenas pausas irão contribuir para que não tenha falta de concentração e seu foco aumente.

Mantenha a organização

Monte um cronograma e liste as tarefas que precisam ser realizadas naquele dia, essa ação é importante para manter-se concentrado em uma coisa só por vez. Estabeleça até mesmo o horário para refeições e pausas para descanso.

Sendo assim, essa previsibilidade vai auxiliar tanto no seu trabalho quanto na sua vida familiar, caso você trabalhe com filhos em casa, por exemplo.

Essas são apenas algumas táticas que você pode seguir para lidar com a falta de concentração do dia a dia. Preste atenção para notar se ela não vem acompanhada de momentos de estresse e ansiedade.

Neste caso, é fundamental que você procure ajuda de um profissional qualificado para ajudar a passar por essa situação desconfortável.