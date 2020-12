como Palmeiras reencontra rival da estreia de Abel Ferreira

O Palmeiras reencontra o Red Bull Bragantino neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O time de Bragança Paulista foi o rival do Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após vitória tranquila na partida de ida por 3 a 1, em 29 de outubro, o Palmeiras contou com o reforço do português Abel Ferreira, que fez a sua estreia no clube naquele 5 de novembro, na capital paulista.

O triunfo por 1 a 0, com gol de Gabriel Veron, confirmou a classificação e deu início à passagem do treinador, que, até o momento, tem sido um sucesso.

Desde o início de trabalho, Abel Ferreira soma 14 partidas. São nove vitórias, três empates e duas derrotas, aproveitamento de 71,4%.

Porém, engana-se quem pensa que a vida do português tem sido calma no Palmeiras. Logo em sua estreia, o treinador viu Wesley, promessa um dos destaques da equipe, sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo, o que o tirou dos gramados por cerca de quatro meses.

Na sequência, diante do Vasco, Felipe Melo sofreu também uma forte lesão no tornozelo direito e, assim como Wesley, segue em trabalho de recuperação. O volante luta para ficar à disposição a partir de janeiro, para a reta final da temporada.

Na mesma partida, Luiz Adriano sentiu uma lesão na coxa e esteve fora dos gramados até o empate por 1 a 1 com o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil.

Pouco tempo depois, o Palmeiras passou por um drama. A COVID-19 atingiu o clube em cheio. Entre lesionados e infectados, a equipe chegou a ter 22 desfalques na derrota por 1 a 0 para o Goiás, fora de casa. Ainda na oportunidade, Mayke foi expulso, deixando o elenco ainda mais curto.

Mesmo com as dificuldades, o Palmeiras conseguiu classificações teoricamente tranquilas para as semifinais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, ao passar por Ceará, Delfín e Libertad. Por conta do calendário apertado e a presença nas três competições vigentes, Abel Ferreira praticamente não tem tempo para treinar, o que faz com que o português precise trabalhar aspectos da equipe, muitas vezes, durante partidas por vezes resolvidas.

Foi comum nas últimas semanas ver o Palmeiras alterar esquemas táticos, e o treinador fazer testes, como a entrada do zagueiro Luan como volante e também a presença de nomes como Alan Empereur e Benjamin Kuscevic, contratados recentemente, em uma linha de três zagueiros.

Para este domingo, Abel Ferreira deve escalar uma equipe alternativa no Campeonato Brasileiro, uma vez que o Palmeiras vem de uma sequência desgastante e ainda tem o duelo da volta contra o América-MG, na próxima quarta-feira (30), pela semifinal da Copa do Brasil.