Como pedir uma corrida da 99 pelo WhatsApp

A 99 tem uma opção que permite aos seus usuários solicitarem um motorista do aplicativo usando o WhatsApp. Para que você possa utilizar o serviço de maneira prática e segura, basta seguir os passos seguintes.

1. Para iniciar o processo, adicione o número (11) 99797-9090 em sua lista de contatos e depois inicie uma conversa utilizando o WhatsApp. Lembre-se de verificar se há um selo de certificação do perfil (indicado por um ícone verde que fica abaixo da identificação de contato), pois ele é a sua garantia de estar trocando mensagens com o telefone oficial da 99.

(Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

2. Na próxima etapa, você vai iniciar a conversa com um robô por meio de chat. A ideia aqui é confirmar se o passageiro possui um cadastro na 99 e, caso seja o primeiro acesso, haverá um redirecionamento para uma página na qual deve informar os seus dados (eles serão checados da mesma forma como é feito no aplicativo).

(Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

3. Após informar os dados ou passar pela etapa de cadastro, indique os detalhes da corrida. Para continuar, é preciso informar o endereço de embarque e destino, digitando ou compartilhando a localização por um mapa. Esse é o momento em que você ainda pode confirmar, cancelar ou corrigir algum dado referente à corrida.

(Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

4. Na próxima etapa, você vai receber a previsão de valor da corrida, o tempo de espera, o nome do motorista e os dados do veículo pelo WhatsApp. Após embarcar no carro, a 99 vai continuar monitorando a corrida por GPS para o caso de mudança de trajeto ou paradas mais longas.

5. Ao chegar ao seu destino, você vai receber em uma mensagem no WhatsApp o valor que deve ser pago em dinheiro para o motorista (essa é a única opção de pagamento para as corridas feitas pelo aplicativo de conversa).