como Portugal viu vitória do Palmeiras de Abel Ferreira

O Palmeiras está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Após golear do time do Delfin (EQU) por 8 a 1 no placar agregado dos dois jogos, o Verdão segue na briga para reconquistar América.

A classificação da equipe paulista repercutiu na Europa, onde a imprensa portuguesa tem seguido de perto os passos de Abel Ferreira.

Com sete vitórias em nove jogos, o desempenho do time sob o comando do treinador em atraindo olhares de Portugal.

Em sua edição online, o jornal A Bola aponta que o Palmeiras de Abel dá espetáculo e garante quartas na Libertadores’.

Palmeiras de Abel Ferreira é destaque em Portugal Reprodução/Jornal A Bola

Além do treinador, quem também esteve sob os holofotes da imprensa portuguesa é Patrick de Paula. O mesmo diário lembra que o volante esteve na mira do Benfica de Jorge Jesus, e que ‘disparou uma autêntica bomba que só parou no fundo das redes de Banguera’, ao descrever o golaço marcado pela joia alviverde.

Já o jornal O Jogo, também de Portugal, se referiu ao gol que abriu o placar da partida como ‘chute artístico’.

O treinador português assumiu a equipe do Palmeiras no fim de outubro, e já acumula sete vitórias, um empate e apenas uma derrota em nove jogos.

Com a classificação diante do Delfin, o Verdão terá pela frente agora o Libertad (PAR), nas quaras de final da Conmebol Libertadores.