Como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp

Sabe aquela mensagem importante que você acabou deletando do WhatsApp e não sabe mais como encontrá-la? Ou então aquele contato, que na ocasião deixou de salvar na sua lista de telefones, mas que agora está desesperado para achá-lo?

Se você é um usuário de celulares Android ou iPhone (iOS), saiba que é possível recuperar praticamente tudo o que foi perdido no mensageiro digital. Atualmente, existem diversos caminhos para recuperar os textos e contatos. O melhor de tudo é que não será necessário utilizar aplicativos de terceiros, mas apenas o próprio WhatsApp para realizar o processo, que seguirá as seguintes etapas:

Realizar o Backup Automático; Desinstalar o WhatsApp; Reinstalar o WhatsApp.

Abaixo, explicaremos detalhadamente como tudo deve ser feito, passa a passo, dependendo do sistema do seu celular.

1 – Backup Automático

Tudo fica mais fácil se o backup automático estiver ativado. Caso não esteja habilitado, basta clicar nos três pontinhos que aparecem na parte superior direita da tela do aplicatico e seguir o caminho à seguir: Configurações do WhatsApp > Conversas > Backup de Conversas > Fazer Backup.

Vale destacar que todas as conversas serão armazenadas na sua conta do Google Drive, necessitando assim que uma conta do Google seja vinculada ao programa. Isto acontecerá caso o seu celular for do sistema Android.

Se o smartphone for um iPhone, todos os textos serão armazenados na sua conta do iCloud. Esta é a única diferença encontrada entre os dois sistemas.

Como realizar backup de suas mensagens no WhastAppFonte: Reprodução / Thiago Simões

Fique atento com o último item da tela (imagem acima). Você poderá determinar o tempo para que o backup seja realizado. Pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente ou de forma manual, ou seja, no momento que achar mais adequado.

2 – Desinstalar e reinstalar o WhatsApp

Depois de fazer o processo acima, tanto no iOS, quanto no Android, é necessário desinstalar o mensageiro do seu celular e instalá-lo novamente.

Após instalar novamente o WhatsApp, basta aceitar a realização do backup. Desta forma você vai recuperar conversas antigas que haviam sido perdidas.

Após reinstalar o WhastApp basta aceitar a restauração das conversasFonte: Reprodução / Thiago SImões

Restauração manual via gerenciador de arquivos

Caso você não tenha habilitado o Backup Automático, ainda é possível ter esperanças. O WhatsApp salva automaticamente algumas conversas no seu gerenciador de arquivos. Será por ele que você conseguirá restaurar as conversas. O processo é um pouco mais complexo, mas fácil de ser feito.

Basta entrar no gerenciador de arquivos do seu celular e seguir o caminho: Armazenamento Interno > WhatsApp > Databases.

Recuperando mensagens via gerenciador de arquivosFonte: Reprodução / Thiago Simões

Os arquivos acima foram salvos automaticamente pelo WhatsApp dentro da memória interna do seu celular. O de nome “msgstore.db.crypt12” é o principal. Ele sempre será o baixado pelo mensageiro na hora da restauração.

Caso você queira baixar um dos outros arquivos (nomeados com data), basta alterar o nome para (“msgstore.db.crypt12”). Desta forma, o aplicativo reconhecerá o indicado como o documento a ser restaurado.