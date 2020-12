Como Renato Gaúcho virou ‘terror’ do São Paulo e lidera sonho de 9ª final do Grêmio na Copa do Brasil

Renato Gaúcho nunca vestiu a camisa do São Paulo – nem mesmo quando quase foi contratado pelo clube, em 1997 –, mas nem por isso deixa de ter o Tricolor como parte importante de sua carreira. Nesta quarta-feira (30), o treinador vai ao Morumbi para tentar levar o seu Grêmio à 9ª final de Copa do Brasil e manter a sina de bons resultados contra o time paulista.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já são nove anos sem saber o que é perder para o São Paulo como treinador. A última vez que isso aconteceu foi em 2011, quando a equipe paulista fez 3 a 1 no Grêmio de Renato, gols de Jean, Casemiro e Marlos (o volante do Real Madrid fez, contra, o gol do time gaúcho). De lá para cá, são cinco vitórias e cinco empates, todos no Morumbi, palco da partida de logo mais.

Empate é o mínimo que o Grêmio precisa para avançar à decisão da Copa do Brasil, após vencer o São Paulo por 1 a 0, há uma semana, em sua Arena. Um triunfo paulista por um gol de diferença garante decisão nos pênaltis, enquanto uma vantagem acima de dois dá a vaga ao time do Morumbi.

Mas a fama de “pesadelo” do São Paulo só chegou a Renato Gaúcho recentemente, porque, entre a carreira de jogador e o começo como treinador, a história era bem diferente.

Renato Gaúcho na chegada do Grêmio ao Morumbi para jogo em 2019 Luis Moura / Gazeta Press

Quando atleta, o então ponta-direita Renato venceu somente um dos 15 jogos contra o São Paulo: uma goleada por 5 a 1 nos tempos de Grêmio, em 1983, quando fez um de seus três gols contra a equipe do Morumbi. Os outros foram com as camisas de Flamengo, em 1993, e Fluminense, dois anos depois.

O São Paulo foi inclusive algoz de Renato na única final entre eles, ao ganhar, nos pênaltis, o título da Supercopa da Libertadores de 1993. Na época, o Tricolor de Telê Santana vivia a maior fase de títulos do clube, entre eles o bicampeonato sul-americano e mundial, enquanto o Flamengo tinha nomes como Gilmar Rinaldi, Marcelinho Carioca e Casagrande, além do atacante.

Renato Gaúcho e Bordon, durante partida entre São Paulo e Fluminense pelo Brasileiro de 1995 Gazeta Press

Renato virou treinador para valer no início dos anos 2000 e começou mal os embates com o São Paulo, a ponto de ser goleado por 6 a 0 pelo Fluminense, em 2002, e 5 a 1 pelo Vasco, em 2006.

A primeira vitória contra o time do Morumbi, porém, foi histórica: os 3 a 1 que classificaram o Flu à semifinal da Conmebol Libertadores de 2008. O São Paulo, dirigido por Muricy, venceu o jogo de ida por 1 a 0, gol de Adriano Imperador, mas foi eliminado de forma emocionante, com gol de Washington aos 47 do segundo tempo, no Maracanã.

O histórico entre Renato Gaúcho e São Paulo ganha um novo capítulo nesta quarta, em que os tricolores lutam para ver quem disputará a final da Copa do Brasil contra América-MG ou Palmeiras, em fevereiro. O que ficou no passado, evidentemente, tem pouca influência no confronto de agora, mas é inegável que, atualmente, o técnico costuma se dar bem quando encara o clube.