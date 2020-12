Curiosamente, essa é uma pergunta feita por muitas pessoas em algum momento – e isso acontece por diversas razões. Seja por começar a usar um novo chip ou simplesmente esquecer o próprio telefone.

Neste guia, vamos apresentar os métodos usados para identificar qual é o número do aparelho. As principais operadoras (Claro, Oi, Tim, Vivoe Nextel) possuem meios simples de encontrar essa informação. Confira o passo a passo a seguir!

Descobrir o número do próprio chip é muito simples.Fonte: Pexels.com/Reprodução

Claro

A Claro oferece duas opções gratuitas para a pessoa descobrir o número do chip. A primeira é através do código USSD, um protocolo usado por operadoras móveis e que permite ao cliente encontrar informações sobre o plano.

Nesse modo, é necessário fazer os seguintes passos:

Com o dispositivo móvel de número desconhecido, ligue para *510#

Em instantes, a informação será apresentada na tela do celular.

Mais simples, o segundo meio é usando uma mensagem de texto (SMS):

Envie um SMS com qualquer palavra para 35742

Assim, a resposta automática revelará o número do aparelho.

Muitas operadoras utilizam o código USSD para revelar informações sobre o plano.Fonte: Pexels.com/Reprodução

Oi

De forma gratuita, a Oi permite que o usuário descubra o número do próprio celular por meio do código USSD. Sendo assim, o dono da linha precisa fazer as ações abaixo:

Usando o smartphone com o chip SIM, ligue para *880#

Na tela de opções do sistema, escolha “Serviços”

Em seguida, escolha a opção “Consultar Número”

Feito isso, o aparelho ativará o protocolo USSD e mostrará o número.

A operadora ainda oferece outra opção “Como saber meu número de celular?”:

Ligar para 0800 643 0424.

Durante a ligação gratuita, o atendimento eletrônico informará o número.

TIM

A TIM utiliza um método simples para informar o número do chip. Gratuito, ele revela as informações por meio do código USSD. Assim, basta seguir o passo a passo abaixo:

Com o celular de número desconhecido, ligue para *846#

Automaticamente, o sistema da TIM mostrará a informação na tela.

As operadoras também usam as respostas automáticas para SMSs para enviar as informações.Fonte: Pexels.com/Reprodução

Vivo

Também de maneira simples, a Vivo permite que o usuário descubra o número da linha usando um simples SMS. Observe abaixo:

Usando o dispositivo com chip desconhecido, envie um SMS com palavra “Número” para 8300

Então, a operadora retornará a mensagem com a informação desejada.

Nextel

Diferentes dos exemplos anteriores, a Nextel não possui um meio simples de responder à pergunta “Como saber meu número de celular?”. Portanto, o usuário pode utilizar um serviço universal para obter a informação:

Ligue para o número 0800 643 6424

Na ligação gratuita, uma gravação informará o número do dispositivo.

Vale destacar que essa opção pode ser utilizada para identificar o chip de qualquer operadora brasileira. Incluindo Claro, Oi, TIM e Vivo.

O número da linha do chip também pode ser visto nas configurações do smartphone.Fonte: Pexels.com/Reprodução

Mais alternativas para descobrir o número do próprio celular

Além das opções apresentadas acima, há outras formas simples de encontrar a informação sobre o número cadastrado no chip. Confira alguns deles abaixo:

Ligando para outro número

Muito simples, ligue para o celular de uma pessoa que esteja próximo

Em seguida, olhe o número que ficou registrado no outro aparelho.

Usando o WhatsApp

Com o dispositivo de número desconhecido, abra o aplicativo WhatsApp

Clique nos três pontinhos no canto superior direito e acesse “Configurações”

Em seguida, clique em cima do seu nome e a informação estará no campo “Telefone”.

Pexels.com As formas de encontrar a informação podem variar conforme a versão do Android ou do iOS.

Em aparelhos Android

É possível encontrar o número do próprio celular através das configurações do smartphone. No caso do sistema Android, basta seguir os caminhos abaixo:

Acesse a opção “Configurações”, em seguida “Sobre o Dispositivo” e depois “Status”

Ou acesse “Configurações”, vá em “Rede Móvel”, “Dados Móveis” e “SIM”.

Fique atento, pois os “caminhos” podem variar conforme a versão do Android.

Em aparelhos iOS

Algo semelhante acontece em smartphones com iOS:

Vá em “Ajustes”, acesse “Telefone” e em seguida “Meu Número”.

Ou acesse o app “Telefone”, depois “Contatos”, em seguida “Seu Nome (Meu Cartão)”, “Telefone”.

Gostou do guia? Compartilhe com outras pessoas que tenham essa mesma dificuldade!