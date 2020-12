Como São Paulo e Atlético-MG chegam para ‘final’ no Morumbi após jogo polêmico do 1º turno

Um turno após uma das partidas mais polêmicas deste Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético-MG estarão novamente frente a frente nesta quarta-feira (16), para um reencontro com ares de decisão no Estádio do Morumbi, com bola rolando a partir das 21h30 (de Brasília).

Separados agora por quatro pontos, os times de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli se enfrentaram pela sétima rodada do BR-20, com vitória por 3 a 0 dos mineiros (Allan Franco marcou duas vezes, além de um gol de Jair). A partida, no entanto, poderia ter ganhado outro rumo.

Quando o duelo no Mineirão ainda estava 0 a 0, Luciano recebeu lançamento dentro da grande área e marcou o que seria o primeiro gol da partida. Após análise do VAR, o lance foi anulado após o árbitro assistente indicar que o atacante do Tricolor estava à frende do zagueiro Igor Rabello.

O lance gerou protestos de torcedores e dirigentes do clube. Segundo apuração da ESPN Brasil, Alexandre Pássaro, gerente de futebol do clube do Morumbi, esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para tratar sobre o tema.

Após avaliações internas, a própria entidade reconheceu o erro na utilização do VAR naquela partida. Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba admitiu o erro na utilização da tecnologia em Minas Gerais. Segundo o ex-árbitro, o equívoco que gerou o problema de interpretação foi humano, e não tecnológico.

“Fizemos uma análise do lance. A linha realmente não é colocada (de forma correta). Há outros detalhes que temos na análise que a gente faz. Não adianta lutar contra a imagem. Claramente, a linha não está colocada de forma padrão. Não é erro da tecnologia. É um equívoco humano da colocação da linha de impedimento”, afirmou o ex-árbitro em entrevista ao canal Sportv.

“Além disso, temos acesso às imagens, e o momento do contato com a bola não é o correto. Na hora de fazer o vai e vem do primeiro momento do contato com a bola, a imagem é parada um frame antes do primeiro contato do jogador com a bola. E poderia ter dado um resultado diferente na linha de impedimento. Mas não é um erro tecnológico. É um equívoco humano”.

Com a vitória naquela partida, o Atlético-MG encostou no São Paulo na classificação: o Tricolor terminou aquele jogo na vice-liderança, com 13 pontos. O Galo, terceiro, tinha 12. A primeira posição àquela altura era do Internacional.

Fernando Diniz irritado em partida no Mineirão Rubens Chiri/saopaulofc.net

Tricolor embalou com Luciano e Brenner

Após a derrota no Mineirão, o São Paulo esteve no centro do furacão da crise. Com a eliminação na fase de grupos da Conmebol Libertadores e depois a queda para o Lanús-ARG na Copa Sul-Americana, a diretoria sofreu forte pressão para a demissão de Fernando Diniz, que foi ‘blindado’ por Raí para seguir no cargo.

Sem as competições internacionais, a equipe de fato embalou dentro de casa, ficando praticamente um turno sem saber o que era perder pelo Brasileirão. Após o 3 a 0 no Mineirão, foram 18 jogos pela competição, com dez vitórias, sete empates e apenas uma derrota, que aconteceu no último domingo, no clássico contra o Corinthians.

Com os 68,5% de aproveitamento, o São Paulo embalou na briga pelo Brasileirão, e assumiu a ponta no início de dezembro, após vencer o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. A guinada na tabela tem as marcas do entrosamento entre a dupla Luciano e Brenner, responsáveis por metade dos gols do time no Brasileirão: 12 do camisa 11 e 9 da joia de Cotia, somando 21 dos 42 tentos marcados na competição.

Além do Brasileirão, o time de Fernando Diniz consolidou também sua campanha na Copa do Brasil, eliminando Fortaleza e Flamengo. A equipe se prepara agora para os dois jogos contra o Grêmio pela semifinal da competição, agendados para 23 e 30 de dezembro.

Galo oscilou e teve surto de COVID-19

Enquanto o São Paulo conseguiu passar praticamente um turno invicto no Brasileirão, mesmo ainda dividindo atenções com outras competições, o Atlético-MG oscilou em momentos decisivos do campeonato, e não conseguiu descolar na liderança.

Com um jogo a menos a disputar na data do confronto no Mineirão, o Galo disputou 19 jogos desde então, com as mesmas dez vitórias da equipe do Morumbi, mas com quatro empates e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 59,6% dos pontos disputados.

Ao contrário do polêmico encontro em Minas Gerais, o Atlético-MG tem agora novas peças nas duas extremidades da equipe, com homes de confiança de Jorge Sampaoli. Enquanto o goleiro no Mineirão foi Rafael, agora é Everson quem assume o posto de titular da equipe.

O mesmo acontece no posto de homem-gol. Sonho antigo do treinador, Eduardo Vargas tem sido a principal referência no ataque da equipe mineira, que no confronto do primeiro turno era comandado por Eduardo Sasha. Além deles, o meia argentino Matías Zaracho também chegou como reforço importante ao elenco.

O que atrapalhou, e muito, a rotina do Atlético-MG em novembro foi o verdadeiro surto de casos de COVID-19 que o clube teve que encarar. Entre jogadores, comissão técnica e funcionários do clube foram mais de 30 casos diagnosticados.

Victor, Everson, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Alan Franco e Eduardo Vargas testaram positivo para o coronavírus no último mês, além do técnico Jorge Sampaoli, que precisou ser substituído por Leandro Zago, comandante da equipe sub-20 para as partidas contra Athletico-PR, Botafogo e Ceará, quando o Galo somou quatro pontos em nove possíveis.